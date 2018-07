Lamborghini Aventador SV Jota | a caccia del record tra i cordoli dell’Inferno Verde

Lamborghini Aventador SVJ - La sportiva scende in pista al Ring : L'attesa per la nuova versione estrema della Lamborghini Aventador volge al termine. Dopo la presentazione del restyling con la Aventador S, la Casa italiana esce infatti allo scoperto divulgando un teaser della nuova SVJ, erede della precedente SV, pronta a rivedere al ribasso il tempo sul giro al NürburgRing. La SVJ pronta per un nuovo record. Oltre alla conferma della sigla, che riprende quella storica del prototipo su base Miura realizzato ...