L' allenatore | Squadra forte | mi diverto ad allenarla

Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs - la squadra più forte del Sudafrica : Giovanni Solinas è il nuovo allenatore del Kaizer Chiefs , principale club Sudafricano che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal ...

Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs - la squadra più forte del Sudafrica : Giovanni Solinas è il nuovo allenatore del Kaizer Chiefs, principale club Sudafricano che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal presidente dei Kaizer Motaung nel fine settimana. "Guardiamo sempre cosa può fare e può darci un allenatore e crediamo che con Solinas abbiamo trovato la persona con le giuste motivazioni ed energie per fare bene", ha ...

In Thailandia 12 ragazzi di una squadra di calcio e il loro allenatore sono probabilmente intrappolati in una grotta : Dodici giocatori di una squadra di calcio giovanile e il loro allenatore sono probabilmente intrappolati in una grotta nella provincia di Chiang Rai, nell’estremo nord della Thailandia. I ragazzi hanno tra gli 11 e i 16 anni, mentre l’allenatore ne ha The post In Thailandia 12 ragazzi di una squadra di calcio e il loro allenatore sono probabilmente intrappolati in una grotta appeared first on Il Post.

Pallanuoto - Pro Recco : Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure : La delusione per la sconfitta in finale di Champions League di Pallanuoto porta i primi effetti in casa Pro Recco: il serbo Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure campione d’Italia. Dopo il rincorrersi di voci, smentite e non comment di ieri, la notizia è stata confermata da waterpoloitaly.com. Prima giocatore in vasca sempre a Recco, poi, slacciata la calottina, tecnico dei liguri, dove prese ...