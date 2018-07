L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia un' ”importante scoperta scientifica” su Marte

Salone di Farnborough : delegazione parlamentare allo stand delL’Agenzia Spaziale Italiana : Ieri visita allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana di una rappresentanza delle Commissioni IV e X della Camera, Difesa e Attività produttive. La rappresentanza era composta da Gianluca Rizzo Gianluca, Presidente della IV commissione, Emanuela Corda e Matteo Perego di Cremnago, Barbara Saltamartini Presidente della X, Alex Bazzaro e Gianluca Benamati. Il Presidente dell’Asi Roberto Battiston ha ricevuto la delegazione, accompagnata dal ...

Tecnologia : L’Agenzia Spaziale Europea a caccia di idee per futuri servizi di trasporto : Una “call for ideas” è stata lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea: è rivolta a singoli individui, industrie del settore e non, startup, università e istituzioni ed ha l’obiettivo di individuare servizi per utenti privati e imprese commercialmente redditizie complementari ai programmi e alle attività già esistenti dell’Esa relative al trasporto Spaziale del futuro. Si tratta di un primo passo per identificare idee ...

Spazio : Indra guiderà il progetto Disasters Risk Reduction delL’Agenzia Spaziale Europea : Indra, società di tecnologia e consulenza, guiderà per due anni e mezzo il progetto Disasters Risk Reduction dell’Agenzia Spaziale Europea, parte dell’iniziativa Eo4sd mirata a promuove l’uso dei satelliti per l’osservazione della Terra al fine favorire lo sviluppo sostenibile in diverse aree, dall’agricoltura alla riduzione dei rischi legati alle catastrofi naturali. Il progetto, spiega una nota, è realizzato da un ...

L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia 30 anni : la nuova frontiera del domani è lo spazio profondo : Sono passati 30 anni da quel 30 maggio del 1988 quando, attraverso un decreto legislativo. il Governo trasformava quello che era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana, ASI, che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Da quell’anno zero ad oggi, tanti i successi raggiunti anche attraverso prestigiose collaborazioni con ...

L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia 30 anni e guarda al futuro : ecco le prossime sfide - da Marte a Mercurio : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fondata il 30 maggio 1988, ha celebrato oggi il suo 30° anniversario con un evento l’Auditorium nella sede di Roma di Via del Politecnico, con la presenza delle più importanti figure dell’industria e della ricerca Italiana. L’ASI è un ente pubblico nazionale vigilato dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, che opera in collaborazione con diversi altri dicasteri. Si è ...

Spazio : L’Agenzia Spaziale Italiana celebra oggi 30 anni di conquiste - tra scienza e Space Economy : L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia oggi i suoi 30 anni tra importanti conquiste scientifiche e tecnologiche: nell’auditorium dell’Asi, nel quartier generale dell’Agenzia di Tor Vergata, stamattina il presidente Roberto Battiston e il Dg Anna Sirica ripercorreranno i tanti successi in orbita del nostro Paese. Era il 30 maggio del 1988 quando con la legge n. 186 veniva istituito formalmente l’ente governativo ...

L’Agenzia Spaziale Europea apre le porte agli studenti dell’Innospace Journey di Climate-KIC : Sono 40 i giovani provenienti da tutto il mondo che frequenteranno l’InnoSpace Journey di Climate-KIC, la più importante community sull’innovazione tecnologica e i cambiamenti climatici Europea. Si tratta della prima Summer School dedicata all’utilizzo dei dati satellitari che prevede anche una visita presso la sede di Frascati delL’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’iniziativa, frutto della collaborazione con l’Accademia Copernicus, si propone ...

Spazio : delegazione ASI incontra il nuovo DG delL’Agenzia Spaziale Russa : Il 31 maggio una delegazione ASI, guidata dal Presidente Roberto Battiston, è stata a Mosca invitata dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano, insieme all’astronauta Samantha Cristoforetti. In mattinata circa 400 studenti e docenti hanno accolto Samantha Cristoforetti e la delegazione ASI presso l’Università dell’Amicizia tra i popoli (RUDN), dove l’astronauta ha raccontato la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Numerose ...

L’Agenzia Spaziale Italiana compie 30 anni : il 4 luglio una grande cerimonia : L’Asi, L’Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto 30 anni il 30 maggio: in quella data, nel 1988, con la legge n. 186 venne formalmente creato l’ente governativo nazionale, dipendente dal Ministero dell’Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aeroSpaziale, raccogliendo l’eredità e l’esperienza dei primi passi fatti nel settore da personaggi illustri come, tra gli altri, Luigi Broglio (considerato il ...