huffingtonpost

: L'addio di Mesut Özil alla nazionale tedesca: 'Mancanza di rispetto e senso di razzismo' - HuffPostItalia : L'addio di Mesut Özil alla nazionale tedesca: 'Mancanza di rispetto e senso di razzismo' - LiberaTvTicino : Mesut Özil dice addio alla Germania: 'Razzismo intollerabile, trattato come uno diverso' #germania #özil #razzismo… - giornaleladige : Mesut Ozil ha detto addio alla Nazionale tedesca dopo la bufera di polemiche che lo ha investito a causa di questa… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)Özil dice. E lo fa con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Twitter, nella quale il centrocampista dell'Arsenal precisa che che non cambierà idea, almeno "finché avvertirà questodi razzismo edi". Il riferimento èpioggia di critiche ricevute dopo la foto scattata a Londra lo scorso 15 maggio a fianco del presidente turco Erdogan. Un affronto intollerabile per l'ultradestra, convinto che "senza Ozil" e "con una squadra veramente" la Germania avrebbe potuto vincere il mondiale della disfatta.Eine verweichlichte, politisch korrekte "#Mannschaft" älterer Herren schafft es eben nicht an die Spitze. Mindestens Löw, Gündogan und #Özil müssen jetzt raus! #AfD#GER#WMpic.twitter.com/ADNh0lJ8bC — Jessica Bießmann (@JessicaBiessman) 27 ...