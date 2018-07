La Supercoppa spagnola si terrà a Tangeri

Supercoppa spagnola si potrebbe giocare a Tangeri : La Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Siviglia si giocherà come partita secca il 12 agosto in una sede ancora da scegliere, ma sarà quasi sicuramente la città marocchina di Tangeri, come annunciato oggi dal presidente della Federazione spagnola Calcio (RFEF), Luis Rubiales. La proposta di giocare la partita nel paese nordafricano proviene dalla RFEF, dopo che Barcellona e Siviglia non hanno raggiunto un accordo sulla sede. “A ...