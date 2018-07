La Spezia | incendio su nave militare in costruzione | nessun ferito

La Spezia : incendio su nave militare cantiere navale Fincantieri del Muggiano : Intervento nella serata di ieri da parte dei Vigili del Fuoco della Spezia nel cantiere navale Fincantieri del Muggiano per un incendio divampato su una nave militare in costruzione all’interno della darsena. Non ci sarebbero feriti. L'articolo La Spezia: incendio su nave militare cantiere navale Fincantieri del Muggiano sembra essere il primo su Meteo Web.