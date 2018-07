' La sinistra non basta' | in Cilento ora De Magistris apre ai moderati

Giancarlo Magalli : 'Silvio Berlusconi non ha raccomandato Mara Carfagna - quelli di sinistra invece in Rai...' : ' quelli di sinistra hanno sempre avuto più persone da sistemare'. Giancarlo Magalli in una intervista a gay.it spiega come andavano davvero le cose in Rai e rivela che Mara Carfagna , sua ex valletta ...

Decreto dignità - Di Maio : “Pd non vuole il giusto indennizzo? Incomprensibile una sinistra contro diritti ai lavoratori” : “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio su facebook. “Nel dettaglio il Decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono ...

Aitini : "Migranti arruolati per far bella Bologna. Alla sinistra benpensante dico che non è schiavismo" : "A settembre vogliamo venti migranti per ogni quartiere impegnati in attività di volontariato: dAlla pulizia dei muri a quella dei parchi. È un progetto che porto avanti assieme all'assessore al ...

10 proposte per non condannare la sinistra all’irrilevanza : Il 4 Marzo la sinistra è sprofondata nel buco nero della storia di questo Paese. Il voto alla destra di milioni di donne e uomini della classe media e dei ceti popolari è stato anche il risultato degli errori di un intero campo, il nostro, che si susseguono da anni. Mentre non si vede all'orizzonte una discussione che sia all'altezza delle ragioni profonde di ciò che è accaduto in Italia e sta accadendo nel ...

Una certa sinistra sogna ancora la tecnopolitica. Poi non stupitevi dei populismi : Verini vorrebbe una Politica con la P maiuscola che però delega tutto agli altri, tecnopolitica in vitro che delega le scelte politiche ai tecnocrati. Poi ci stupiamo dei populismi! C'è coerenza, ...

Sondaggi Politici/ Lega primo partito - M5s cala al 28% : crisi Berlusconi - sinistra anti Pd non ‘sfonda’ : dSondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, M5s cala fino al 28% davanti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Sinistra anti-dem non sfonda(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Destra o sinistra - l'alternativa non è nei valori : In Spagna il Partito popolare, attraverso le primarie, cerca di voltare pagina dopo Rajoy. Il rinnovamento in politica non si fa però con valori e principi, dice FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 05:48:00 GMT)Francia-Croazia, dov'è la grandeur?, di M. VitaliLa bellezza d'averci provato, di M. Pozza

Marco Di Maio non sarà il candidato a sindaco di Forlì per il centrosinistra : ... se lo facessi vorrebbe dire che è finito per me il tempo di fare politica. Aiuterò il territorio dal Parlamento, come ho fatto negli anni passati e come credo di aver dimostrato che è possibile fare.

Mieleincontra 2018 Travaglio : "Non sono mai stato di sinistra". Carrà : "Non mi sentivo bella - ma sentivo di avere personalità" : Avrei voluto fare coreografia e governare un balletto immenso, inventare spettacoli, non essere io la protagonista delle mie invenzioni. Ma siccome non mi seguiva nessuno, mi misi al centro della ...

M5S : Di Maio - io non mi sento di sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non mi sento di sinistra. Ma M5S ha messo l’accento su quei diritti sociali che la sinistra ha distrutto”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. “E comunque bisognerebbe intanto capire oggi che vuol dire essere di destra o di sinistra…”. L'articolo M5S: Di Maio, io non mi sento di sinistra sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S : Di Maio - io non mi sento di sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non mi sento di sinistra. Ma M5S ha messo l’accento su quei diritti sociali che la sinistra ha distrutto”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. “E comunque bisognerebbe intanto capire oggi che vuol dire essere di destra o di sinistra…”. L'articolo M5S: Di Maio, io non mi sento di sinistra sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Vittorio Feltri : 'La sinistra non esiste più - sono rimasti solo i fighetti da salotto' : Caro signor Francesco, comprendo la sua delusione. In gioventù sono stato anche io di sinistra. A circa 20 anni ero addirittura segretario della federazione bergamasca socialista insieme con Mario ...

D'Alema : 'Urge processo a sinistra : LeU non basta ma neanche attendere sviluppi PD' : Questo venerdì 6 luglio si è svolto a Roma, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, un seminario dal titolo Per trasformare l'opposizione in alternativa a cui hanno partecipato numerosi esponenti della sinistra politica italiana [VIDEO]. Tra gli interventi più attesi vi era quello di Massimo D'Alema, il quale ha iniziato spiegando: Serve una ricerca e un confronto autonomo rispetto ai percorsi politici e alle organizzazioni che sono fra ...

Di Maio : non voglio diventare un'icona della sinistra : "Non voglio diventare un'icona della sinistra perché so cosa ha fatto la sinistra...". È quanto ha affermato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso di Stasera Italia su Rete 4 sui contenuti del dl dignità. "La sinistra è quella che ha dato soldi alle banche e ha fatto il Jobs act e tanto altro", ha proseguito il ministro ricordando che "quando vado in Aula al ...