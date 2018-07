La serie A in esclusiva su Sky per gli abbonati Sky Ilaria D' Amico stella della Champions

Paris Etc - la serie con Valeria Bruni Tedeschi in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMVISION : Paris Etc è una nuova serie composta da dodici episodi che arriva ad arricchire il già variegato catalogo che TIMVISION offre ai propri clienti

Accordo Mediaset-Perform : su Premium Calcio in esclusiva tre partite di serie A e tutti i match di serie B : Firmato un importante Accordo fra Mediaset e Perform. Grazie ad esso su Premium Calcio verranno trasmesse, in esclusiva, tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B. Ecco tutti i dettagli dell’importante novità annunciata, a fine Mondiali di Russia 2018, da Mediaset dopo gli ottimi risultati portati a casa proprio con l’importantissima competizione calcistica. Accordo Mediaset- Perform: tutti i dettagli Ci sono ottime notizie ...

DAZN diventa la nuova casa della serie B | 430 partite in esclusiva per le prossime tre stagioni : DAZN (pronunciaDA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming, annunciaoggil’acquisizionedeidiritti multipiattaforma per la trasmissione di tuttii match della Serie BKT con 10 match su 11 per giornata in esclusiva per trestagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte le partite deiplayoff e dei playout. “Siamo orgogliosi di poter annunciare che DAZN diventerà la nuova casa ...

serie B - playoff diretta esclusiva Sky : Finale Ritorno - Frosinone vs Palermo : In rimonta il Palermo si aggiudicato lo scorso mercoledi (diretta esclusiva su Sky Sport) il primo round della Finale playoff 2017/18. Al “Renzo Barbera” i rosanero si aggiudicano in rimonta per 2 a 1 il match di andata contro il Frosinone nell’atto conclusivo del campionato di Serie B Conte.it. A sbloccarla ci pensa dopo appena 5′ Ciano con u...

serie A dal 2018 al 2021 - su Sky ogni weekend 7 partite in diretta esclusiva : Oltre all'avvio dei Mondiali di Russia 2018 che proprio in questi minuti sta disputando il match inaguurale Russia-Arabia Saudita, l'argomento del giorno di discussione anche sulla nosttra community Digital-Forum.it è indubbiamente l'assegnazione avvenuta nella serata di ieri dei diritti tv della Serie A dal 2018 al 2021 a Sky Italia e Perform al termine di un lungo percorso durante più di un anno, TRIENNIO Serie A ...

Diritti Tv - la serie A su Sky anche per il triennio 2018-2021 : 266 partite in esclusiva a stagione : Ogni stagione 266 partite in diretta esclusiva, 7 su 10 per ogni giornata sono su Sky. Per la prima volta la Serie A di Sky sarà su diverse piattaforme, non soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Grazie a Sky Q le partite anche in 4K HDR. E con la nuova Champions League, l’Europa League e la Premier League una straordinaria offerta di calcio--La Serie A sarà su Sky anche per il triennio 2018/2021. Sky annuncia ...

Diritti Tv - la serie A su Sky anche per il triennio 2018-2011 : 266 partite in esclusiva a stagione : In funzione del numero degli abbonanti, in funzione dei ricavi, il calcio italiano parteciperà anche al successo del nostro mondo. Calcolando anche i Diritti venduti all'estero, e ancora non abbiamo ...

serie B - playoff diretta esclusiva Sky : Finale Andata - Palermo vs Frosinone : Va in scena a Palermo (diretta esclusiva su Sky Sport) il primo atto della Finale dei playoff di Serie B, che si concluderà domenica alla stessa ora allo stadio Stirpe, decretando la terza promossa in Lega A dopo Empoli e Parma. I siciliani di Stellone, ex ct dei ciociari, si sono qualificati eliminando il Venezia (1-1 e 1-0), gli uomini di Longo hanno invece conquistato la Finale a spese del Cittadella (dop...

serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Frosinone - Cittadella e Palermo - Venezia : Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece &egra...

The Generi di Maccio Capatonda - in esclusiva una clip della serie Now Tv : È un assurdo e dissacrante viaggio nei Generi cinematografici e telefilmici più rappresentativi quello che Maccio Capatonda compie in The Generi, la nuova serie originale prodotta da Sky e Lotus che andrà in esclusiva dal 7 giugno su Now Tv. Ideati da Maccio con Luigi Di Capua dei The Pills, gli otto episodi che la compongono vedono il protagonista Gianfelice Spagnagatti nel tentativo di tornare a casa propria attraverso l’esplorazione di ...

serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Cittadella - Frosinone e Venezia - Palermo : Sarà il Cittadella ad affrontare il Frosinone nelle semifinali dei playoff di Serie B. I granata hanno pareggiato 2-2 con il Bari dopo i supplementari, risultato che consente loro di passare il turno preliminare in virtù del migliore piazzamento in campionato. Al Tombolato, il primo tempo si era concluso 0-0 e aveva visto un Bari...

serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Cittadella - Bari e Venezia - Perugia : Dopo le polemiche che lo hanno accompagnato in questi ultimi giorni dunque sarà Cittadella-Bari in programma stasera Domenica 3 Giugno, ore 18.30, allo stadio Tombolato, a inaugurare la post season della Serie B Conte.it 2017/2018. Il secondo match poche ore dopo (ore 21) al Pierluigi Penzo fra <strong...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Esclusiva CalcioWeb – Valzer delle panchine in serie A : Lazio - Napoli - Atalanta e Bologna - che intreccio : panchine Serie A – Il campionato di Serie A è andato in archivio ed adesso il pensiero è già rivolto alla prossima stagione. Le prime situazioni da chiarire sono quelle legate alle panchine, in arrivo un Valzer che riguarda Napoli, Lazio e Atalanta. Situazione caldissima per il club di De Laurentiis, in particolar modo si attende la risposta del tecnico Maurizio Sarri all’offerta dello Zenit ma il rapporto tra il numero uno azzurro e ...