La Regina Elisabetta furiosa per le fake news sulla morte di Filippo

La Regina Elisabetta ha inviato un messaggio in codice a Trump con le sue spille? Assolutamente sì : La famiglia reale inglese non lascia nulla al caso, in special modo l'abbigliamento. La Regina Elisabetta sa bene cosa indossare durante gli impegni ufficiali, e raramente lascia a casa le sue spille. Quella indossata durante l'incontro con Trump sembra, però, nascondere un messaggio in codice: la sovrana infatti ha scelto di indossare proprio quella che le era stata donata nel 2011 dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie ...

Kate Middleton - perché sua figlia Charlotte è identica alla Regina Elisabetta : La Principessa Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e di William, a soli 3 anni (è nata infatti il 2 maggio 2015) si è già ritagliata un ruolo importante nella Famiglia Reale. Innanzitutto perché è identica alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Anche se crescendo la piccola mostra di aver ereditato qualche tratto dalla compianta nonna, Lady Diana, la somiglianza fisica tra la Sovrana e la nipotina è evidente. Ma non sono solo le analogie ...

«The Crown» 3 : ecco la nuova Regina Elisabetta : Sguardo altero, tailleur rosa cipria e capelli raccolti indietro. La prima immagine della terza stagione di The Crown, la serie prodotta da Netflix e dedicata alla vita della Regina Elisabetta II, parte da una nuova cornice e da una nuova interprete: non più Claire Foy, nominata come miglior attrice agli ultimi Emmy, ma Olivia Colman, classe 1974, una carriera divisa equamente fra cinema e ...

The Crown - ecco la prima foto della nuova Regina Elisabetta : Quando è arrivata qualche mese fa, la notizia ha lasciato molti fan della serie Netflix The Crown di stucco: l’attrice Claire Foy, che aveva interpretato in modo così espressivo e convincente la giovane regina Elisabetta II, sarebbe stata sostituita. La protagonista della serie di Peter Morgan sarà però in buone mani dato che è stato annunciato poco dopo che a interpretarla sarebbe subentrata, per altre due stagioni, l’attrice ...

The Queen’s marriage - il libro che racconta la versione hot della Regina Elisabetta : “Affamata di sesso” : È scandalo in Inghilterra per il libro choc sugli appetiti sessuali della Regina Elisabetta. The Queen’s marriage, pubblicato da Dynasty Press, è stato scritto dalla discussa Lady Colin Campbell. Gli appellativi che l’autrice fornisce per la Regina Elisabetta (“donna dai sani appetiti sessuali”) e per il marito principe Filippo di Edimburgo (“donnaiolo”) stanno facendo inorridire l’opinione pubblica inglese, ma soprattutto tutti i tabloid ...

Brexit - Trump rompe il protocollo e riferisce quanto detto dalla Regina Elisabetta : ... il giornalista ha viaggiato con il presidente sull'Air Force One, diretto in Scozia e ha condotto l'intervista nella Situation Room dell'aereo che trasportava l'uomo più potente del mondo da Londra ...

'The Queen's marriage' - il libro che svela le pulsioni più intime della Regina Elisabetta : Un romanzo che sta provocando tantissimo clamore. Si tratta di The Queen's marriage , l'opera della più intrigante delle biografie reali di Lady Colin Campbell , che tra le altre cose ha voluto ...

Vertice Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la Regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Londra - Trump a colloquio con la Regina Elisabetta per un’ora : Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’ora Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’ora Continua a leggere L'articolo Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’ora proviene da NewsGo.

Gran Bretagna - Trump incontra la Regina Elisabetta II a Windsor : Da una parte l'austera sovrana britannica, dall'altra parte il simbolo del mondo del business americano. Nel frattempo, continuano le proteste contro la visita del presidente degli Stati Uniti. Le ...

La Regina Elisabetta accoglie Trump a Windsor - ma lui non si inchina : La missione diplomatica di Donald Trump nel Regno Unito (uscente dall"Unione Europea) ha tappa obbligata al cospetto della Regina Elisabetta II. Peccato che il presidente degli Stati Uniti, al momento dei saluti con la Regina della Gran Bretagna abbia solo abbozzato un goffo inchino, oltre ad essere risultato (molto) poco avvezzo ai classici rituali reali.Trump, accompagnato dalla moglie Melania, hanno lasciato in elicottero la dimora ...

Trump ha incontrato la Regina Elisabetta : ecco le regole che ha dovuto rispettare : Non è apparso del tutto a suo agio Donald Trump durante il suo incontro con la regina Elisabetta, che ha ricevuto lui e Melania al castello di Windsor. Ha provato, con qualche esitazione, ad adeguarsi ai rigidi cerimoniali di corte. Sua Maestà li ha accolti con un ampio sorriso, vestita di un cappottino pervinca. Dopo i saluti, i tre sono rimasti qualche minuto in piedi davanti al Reggimento Coldstream di Sua Maestà, che ...

Trump e Melania dalla Regina Elisabetta : la stretta di mano al castello di Windsor : Donald Trump e Melania hanno terminato al castello di Windsor in compagnia della regina Elisabetta la seconda giornata della loro visita in Gran Bretagna. La sovrana li ha accolti vestita di azzurro...

Trump accolto da Regina Elisabetta II : 18.50 Dopo il vertice con la premier britannica Theresa May,il presidente americano Trump ha incontrato la regina Elisabetta II al castello di Windsor. Trump è stato accolto dalla sovrana,vestita d'azzurro, che lo attendeva sul palco. Il presidente e la first lady Melania, in un accollatissimo tailleur chiaro,hanno ascoltato l'inno americano con la mano sul cuore, suonato dalla banda della Guardia d'onore. Poi,prima del té, offerto dalla ...