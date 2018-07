La nuova strategia consumer di Microsoft riaussunta in pochi secondi

surface-phone

: Da leggere: un trio di analisi sulla strategia di #Salvini ?? La 'comunicazione totale', di @altinier1981… - you_trend : Da leggere: un trio di analisi sulla strategia di #Salvini ?? La 'comunicazione totale', di @altinier1981… - danilucciom : RT @giovanicri: #Innovazione: Laboratorio di Analisi dei Bisogni e progettazione, 23-26 Luglio, Abruzzo. Continua il lavoro proposto dalla… - giovanicri : #Innovazione: Laboratorio di Analisi dei Bisogni e progettazione, 23-26 Luglio, Abruzzo. Continua il lavoro propost… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Due giorni fa,ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale dedicato ai dispositivi Surface una serie di spot pubblicitari (per l’esattezza 10) dalla durata dial fine di sponsorizzare Surface Go, il nuovo 2-in-1 economico, piccolo e versatile di Redmond. Guardando alcuni di questi video, è possibile notare quasi istantaneamente come si adattino alla perfezione con ladiin ambito– o meglio – prosumer. Ne abbiamo parlato in un recentissimo articolo e, basandoci sulle dichiarazioni pubbliche di Yusuf Mehdi, il vice-presidente corporate Modern Life and Devices di, è emerso come il Colosso di Redmond si sia reso conto di aver perso un po’ di quella “magia” con i consumatori scegliendo ora di conseguenza unarivoluzionaria: concentrarsi sulla produttività leggera ...