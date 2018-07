La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il titolo non è mio, ovviamente. Impossibile competere nella sintesi con Gesualdo Bufalino, genio totale di questa Italia, accatastato per antologie future da un canone indolente. Eppure, in questi giorni in cui la Sicilia sanguinolenta è sottintesa nelle ricorrenze anti, il comisano Bufalino bisognerebbe tornare a leggerlo. Quel luglio ’92 fece il suo dovere di intellettuale: interruppe la scrittura del Il guerrin meschino e gli conficcò dentro una poesia; come un albero intagliato ne fece uno strumento vivo. La chiamò Chiuso per lutto e comincia così: Basta così, giù il sipario, non me la sento stasera. Si chiude. Vi rimborso il biglietto. E dopo parole come acqua prorompente – che tralascio per brevità sperando che, incuriositi, vogliate leggere – conclude: Nessuna mano solleverà la pietra dei vostri sepolcri… Nessuna schioderà le bare dalle maniglie di ...