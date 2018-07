La Lic vince il torneo di beach soccer a Verolanuova

Motocross - GP RepubbLica Ceca MX2 2018 : Jorge Prado vince e allunga su Pauls Jonass. Calvin Vlaanderen protagonista : Jorge Prado vince il GP della Repubblica Ceca di MX2. Lo spagnolo ha ottenuto un terzo e un primo posto, spartendosi la posta in palio con l’olandese Calvin Vlaanderen. Per Prado è un ottimo risultato, perché Pauls Jonass non è andato al di là di un quarto e un quinto piazzamento, perdendo così ulteriormente terreno nella classifica iridata, comandata da Prado con 11 punti di margine sul lettone. Gara 1 è stata praticamente dominata da ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia - tie-break letale. Vince il Belgio - semifinale in biLico : L’Italia incappa in una nuova sconfitta agli Europei U20 di Volley maschile e rischia seriamente di concludere la propria avventura con largo anticipo. Gli azzurrini, dopo aver perso contro la Russia, si sono dovuti inchinare al tie-break contro il Belgio: a Kortrijk, i padroni di casa si sono imposti per 3-2 (25-22; 25-15; 18-25; 23-25; 15-13) e si sono qualificati alle semifinali mentre la nostra Nazionale domani deve battere la Polonia ...

Vincent Cassel : «Le mie figlie sono la ricetta per la feLicità» : Aspettando il matrimonio con Tina Kounakey, che dovrebbe essere il 28 agosto a Biarritz, Vincent Cassel torna a parlare di sé e del suo lavoro. In una lunga intervista al Parisien Dimanche, dice che «la sua ricetta per la felicità sono le figlie, Deva e Leonie», quasi volesse rassicurarle, come fanno generalmente i padri, che stanno per convolare a nozze con la nuova fidanzata. «Ho l’impressione che stare bene nella vita dipenda dal tempo che si ...

Ata - graduatorie di terza fascia : stop alle pubbLicazioni - si riparte in diverse province : Nelle ultime ore molti Uffici Scolastici Provinciali hanno emanato avvisi che prevedono la sospensione delle pubblicazioni relative alle graduatorie provvisorie di terza fascia Ata. Probabilmente nei prossimi giorni si prora' a diramare tali note ministeriali. Il motivo dello 'stop' alle pubblicazioni in diverse province [VIDEO] è che sono stati registrati errori nel sistema informativo, ovvero nell'elaborazione dei dati, soprattutto per il ...

Mondiali - gli allenatori in Semifinale : Southgate - Martinez - Deschamps e DaLic - vince la nuova generazione [GALLERY] : 1/14 ...

Uim XCat - Dubai PoLice vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Prima della Gara odierna i piloti XCat hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica per questo fine settimana, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico, che per l’occasione è accorso numeroso. Un’altra vittoria per Dubai Police, che dopo la Pole Position e Gara 1 vince anche Gara 2 del Grand Prix d’Italia UIM XCat, promosso in ...

Uim XCat - Dubai PoLice vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa : Un altro pomeriggio entusiasmante per i tanti appassionati di sport, che hanno potuto seguire da vicino le imbarcazioni che sfrecciavano sul Lago Maggiore per 55,43 miglia grazie ai motori fuoribordo ...

Danilo Aquino - dopo il GF15/ La repLica a Giulia De Lellis e su Alberto Mezzetti : “Non doveva vincere…” : Danilo Aquino, dopo il Grande Fratello 15, arriva la nuova replica a Giulia De Lellis e su Alberto Mezzetti è molto chiaro“Non doveva vincere…”, le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Ata - graduatorie di terza fascia : nuove pubbLicazioni nelle province e nota Miur : Ancora ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di terza fascia Ata, per cui il Miur, tramite nota numero 31020 del 5 luglio, ha sollecitato gli uffici degli ambiti territoriali a provvedere ad autorizzare la pubblicazione delle provvisorie, di modo che i candidati possano consultare la propria posizione in graduatoria. Anche se a rilento le pubblicazioni proseguono [VIDEO] e così si continua ad aggiornare il quadro delle province in cui ...

Uim XCat - Dubai PoLice vince gara 1 del Grand Prix d'Italia a Stresa : Un pomeriggio sicuramente entusiasmante per i tanti appassionati di sport, che hanno potuto seguire da vicino le imbarcazioni che sfrecciavano sul Lago Maggiore per 55,43 miglia. Seconda posizione ...

Motonautica : Dubai PoLice vince gara 1 : ... Presidente Fim, e a Giuseppe Bottini, Sindaco di Stresa, ha aggiunto che ''la giornata ha dimostrato che la Motonautica mondiale è uno sport entusiasmante. La grande accoglienza ed il calore del ...