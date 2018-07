La guerra dei jihadisti si sposta in Africa

guerra dei dazi - Trump pronto a colpire tutti i prodotti made in China. Spunta video hot che potrebbe inguaiarlo : Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha spiegato il ...

La guerra dei Mondi - Fox e Canal+ preparano una serie tv dal classico di H.G. Wells : La Guerra dei Mondi (The War of the Worlds) si prepara ad avere una doppia trasposizione televisiva nei prossimi mesi.L'ultima in ordine di tempo è quella annunciata dalla divisione Europa e Africa di FOX, che include quindi anche i canali italiani, insieme alla francese Canal+, che si aggiunge al progetto di BBC in tre parti, con Rafe Spall e Eleanor Tomlison. Se la versione inglese sarà fedele come ambientazione al romanzo di H.G. ...

La guerra dei mondi - una nuova serie tv in arrivo nel 2019 : In un momento in cui tutti i broadcaster internazionali si mobilitano per partecipare alla battaglia dei contenuti seriali, anche un gruppo come Fox con le sue varie divisioni internazionali si sta operando per recuperare terreno. Mentre Fox Italia lancerà a settembre la sua nuova produzione originale Romolo+Giuly (a 11 anni da Boris), Fox International Channels Europe & Africa ha annunciato in queste ore di avere in progetto una nuova ...

La guerra dei Mondi - la Fox mette in cantiere la serie tv : Dimenticate l’avventura radiofonica di Orson Welles (1938) o il film di Steven Spielberg (2005), ora La guerra dei Mondi diventa una serie tv grazie al geniale autore britannico Howard Overman (Misfits, Merlin, Dirk Gently, Atlantis, Crazyheads). L’intramontabile classico di H.G.Welles del 1898 continua ad alimentare la fantasia adattandosi alla realtà del momento. Così la nuova versione sarà ambientata ai giorni nostri e si svolgerà ...

La guerra dei dazi torna a far paura ai mercati : La strana coalizione italiana fallirà se la destra vincerà sull'immigrazione ma la sinistra sull'economia". A versare altra benzina sul fuoco l'indomabile Claudio Borghi, responsabile economico della ...

La guerra dei Verdi tedeschi alla Nutella : “La Ferrero ha strumentalizzato i Mondiali per vendere di più” : Cartellino rosso per la Nutella. Quella lanciata dalla nota esponente del partito dei Verdi tedeschi Renate Künast al noto prodotto dolciario della Ferrero è una vera e propria dichiarazione di guerra. «La Nutella ha strumentalizzato in modo inaccettabile e irregolare il campionato del mondo di calcio della Fifa in Russia per pubblicizzare i suoi p...

Usa-Europa - la guerra dei due mondi tra monopoli digitali - dazi e antitrust : Dietro alla multa contro Google si gioca una sfida economica e politica molto più ampia tra Europa e Usa, sulla scia delle dichiarazioni del presidente Trump, che la settimana scorsa ha definito la Ue una «nemica» sul piano commerciale....

MACGYVER 2/ Anticipazioni : “La guerra dei robot” e “Una moglie di troppo” (18 luglio) : MACGYVER 2, eccovi le Anticipazioni dei nuovi episodi in onda su Rai2 e gli spoiler della terza stagione: “CO2 Sensor + Tree Branch” e “Mardi Gras Beads + Chair”, la trama.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:11:00 GMT)

Ue e Cina : “Evitiamo la guerra dei dazi e cambiamo le regole del commercio” : A un anno e mezzo dall’insediamento di Donald Trump gli equilibri mondiali sono totalmente sconvolti. Tanto che Unione Europea e Cina, al loro ventesimo summit, hanno trovato una sintonia senza precedenti. Le relazioni tra i due giganti, soprattutto dal punto di vista commerciale, non sono e non sono mai state facili. Ma nell’epoca del “nemico comu...

Wang Qishan in silenzio sulla 'guerra dei dazi'. Una lotta al vertice del Partito : Essi dicono anche che Wang è il più dotato [nell'economia] ed anche il più leale con Xi Jinping. Vi sono anche voci che gli Stati Uniti intendono invitare Wang Qishan per rimpiazzarlo con Liu He nel ...

Perché la guerra dei dazi tra Cina e Usa penalizzerà l'acciaio made in Italy : I dazi sull'acciaio imposti dagli Stati Uniti rischiano di innescare un conflitto commerciale tra Europa e Cina: gli ostacoli posti dall'amministrazione Trump spingeranno i produttori di acciaio ...

"La guerra dei dazi? Potrebbe sgonfiarsi con le elezioni americane di novembre" : l'ipotesi del gestore Michele Pedroni di Decalia: Trump userebbe lo scontro per fini elettorali. Altrimenti si rischia una frenata dell'economia globale

Petrolio - brusco calo dei prezzi. Gli USA giocano al rialzo su guerra dazi : Si muovono al ribasso le quotazioni di Petrolio lasciando sul terreno quasi due punti percentuali. Il West Texas Intermediate , WTI, statunitense viaggia attualmente a 73,3 dollari al barile, -1,09%,. ...

guerra dei DAZI/ Trump vuol colpire la Cina per altri 200 miliardi. Nel mirino tabacco e prodotti alimentari : La GUERRA dei DAZI tra Usa e Cina non sembra viCina a una fine. Trump pronto a colpire prodotti alimentari e tabacchi per 200 miliardi di dollari. Pechino pronta a rispondere(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:36:00 GMT)