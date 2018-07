La grande impresa di Lorello È campione italiano Allievi

Nibali - che impresa di Antonio al Tour of Austria! Lo “Squaletto” diventa grande proprio un Venerdì 13 di Luglio… [GALLERY] : Antonio Nibali vince la 7ª tappa del Tour of Austria con una straordinaria azione da lontano: il fratello dello Squalo ha staccato tutti sulla dura salita di Sonntagberg Antonio Nibali ha appena ottenuto la sua prima vittoria da professionista, ad appena 25 anni: lo “Squaletto”, fratello minore di Vincenzo impegnato al Tour de France, ha trionfato nella 7ª tappa del Tour of Austria dopo una lunga fuga da lontano e una serie ...

Chimenti : 'La più grande impresa di un giocatore italiano' : Vincere negli Stati Uniti non è cosa facile, ma al mondo attualmente sono in pochi a giocare come Chicco. Lasciare a …

Cosenza in Serie B - il governatore Oliverio : “grande impresa” : “I miei complimenti al Cosenza, ai calciatori, ai tifosi per l’eccezionale risultato che riporta i ‘lupi’ in Serie B dopo tanti anni”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. “A Pescara – aggiunge – si è chiusa una magnifica rimonta e tutto il calcio professionistico calabrese ottiene così una nuova prestigiosa postazione nella Serie cadetta. Il Cosenza trova ...

Cosenza nella storia - è Serie B : impresa da brividi per i calabresi : dominio contro il Siena - è già grande festa per i 10000 tifosi [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

Roland Garros - la favola Cecchinato s’infrange su Thiem : resta una grande impresa - grazie Marco! : Marco Cecchinato si arrende in tre set a Dominic Thiem nella prima semifinale del Roland Garros, l’italiano esce a testa altissima Roland Garros, Marco Cecchinato ha perso in tre set contro Thiem, chiudendo le sue due settimane da favola in semifinale. L’austriaco vola all’atto finale del torneo parigino, dove affronterà il vincente di Nadal-Del Potro. Come detto, il nostro Marco ha perso 7-5 7-6 6-1, contro un grandissimo ...