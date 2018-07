La frattura fra Europa e America

VIDEO Vincenzo Nibali in piscina : “Mi dà sollievo. La frattura è composta - poteva andare peggio” : Vincenzo Nibali non si perde d’animo e corre verso i Mondiali di Innsbruck, o, meglio, come lui stesso ha scritto su Facebook: “Lo squalo galleggia“. Ascolta le sue parole nel VIDEO postato dal ciclista messinese sul noto social network. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier ...

