La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moen

calcioweb.eu

: @FrancescoSorgi Non è così semplice Francesco, altrimenti avrebbero già concluso. Per la Fiorentina l'obbligo al mo… - _Morik92_ : @FrancescoSorgi Non è così semplice Francesco, altrimenti avrebbero già concluso. Per la Fiorentina l'obbligo al mo… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Fiorentina insiste per Pjaca I viola hanno concluso il ritiro di Moena, venerdì in Germania - ansacalciosport : Fiorentina insiste per Pjaca. I viola hanno concluso il ritiro di Moena, venerdì in Germania | #ANSA -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Lahaildi 15a, in Trentino e dopo duedi riposo tornerà ad allenarsi a Firenze mercoledì prossimo: duedopo partirà per la tournée in Germania dove il 28 luglio parteciperà alla ‘Cup of Traditions’, quadrangolare contro la squadra di casa del Duisburg, l’Athletic Bilbao e il Fulham.L'articolo Lahaildi 15CalcioWeb.