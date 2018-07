La denuncia dei sindacati in Belgio | Ryanair vuole sostituire i dipendenti che

Aquarius - Leu denuncia 'Non ci fu chiusura dei porti - ma solo un silenzio di Salvini'. E mostra un documento del ministero dei Trasporti : ROMA - La chiusura dei porti, in Italia, si fa a voce, senza alcun atto formale. Basta un ministro che la annuncia, e i porti si chiudono. Lo ha scoperto il parlamentare di Leu Nico Stumpo che in un ...

Mirko Mellacca - ex anziano dei Testimoni di Geova : “Non denunciavamo gli abusi sui minori” : “Mi è capitato almeno in 4 occasioni di dover affrontare abusi sessuali a minori. Per nessuna di queste vicende è mai stata presentata alcuna denuncia alle autorità”. Mirko Mellacca ha ricoperto per anni un ruolo di primo piano nei Testimoni di Geova. A Fanpage.it ha spiegato perché le violenze sessuali ai minori commesse dai fedeli dell’organizzazione religiosa non salgano alla luce.Continua a leggere

Reggio Emilia - "da anni rubavano i pasti dei bimbi" : denunciati quattro addetti alla cucina di un asilo : BOLOGNA - quattro addetti alla gestione della cucina di un asilo di Albinea, nel reggiano, sono stati denunciati per peculato e truffa. Le indagini dei carabinieri sono state avviate a maggio, a ...

Latte artificiale - la denuncia dei genitori inglesi : “Fa star male i bimbi” : La multinazionale Danone sta investigando sulle lamentele ricevute in Gran Bretagna da centinaia di genitori, che affermano che dopo un cambiamento della formulazione di alcune versioni del Latte artificiale Aptamil i propri bambini si sono sentiti male. “Abbiamo ascoltato le segnalazioni dei genitori sulle ultime formulazioni che sono state introdotte in alcune delle nostre formule di Latte artificiale – scrive Aptamil Uk sul ...

Napoli - c’è la festa del primario : reparto chiuso a Ponticelli. Sospensioni e ispezioni dopo la denuncia dei Verdi : Bufera sull’Unità operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare di Ponticelli (Napoli), che sarebbe stata chiusa venerdì notte in occasione di una festa organizzata per il neo primario. dopo la sospensione del medico in questione già comunicata ma in attesa di essere formalizzata, domani nel reparto è prevista un’ispezione. Tutto parte dalla denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente ...

Parcheggiatori - l'esercito di impuniti. Il capo dei vigili : 'denunciateli' : I Parcheggiatori abusivi si fermano ad Eboli. La seconda sezione Penale della Corte di Cassazione inquadra il caso di un automobilista, che si era visto chiedere due euro da un abusivo all'interno del ...

Andrea Bocelli - ladri nella villa di Forte dei Marmi/ Ultime notizie - non verrà presentata alcuna denuncia : Andrea Bocelli, ladri nella villa di Forte dei Marmi: rapina in casa, tanto spavento per il tenore e la famiglia. Le guardie private mettono in fuga i malviventi.

La denuncia dei Cobas - questionario shock da Burberry : 'Si chiede etnia' : scontro fra i Cobas e la multinazionale londinese Burberry. Secondo il sindacato, che in Italia è l'unico firmatario del contratto integrativo di secondo livello, i dipendenti, in Italia sono circa ...

La denuncia dei vigili del fuoco : 'Servono uomini e mezzi per far fronte alla stagione degli incendi - così non aderiamo alla convenzione' : C'è malcontento e svilimento tra i vigili del fuoco di Arezzo in seguito al trattamento ricevuto nella bozza di convenzione stipulata dalla direzione regionale con la Regione Toscana competente per ...

denuncia dei Verdi savonesi : "L'amianto - un killer ancora in libertà" : Amianto ancora presente in numerosi edifici liguri ed anche in Provincia di Savona. Gabriello Castellazzi Portavoce dei Verdi della provincia di Savona afferma: ' ancora all'inizio di quest'anno ...

Suicida a 12 anni per colpa dei bulli - denunciata scuola : “L’hanno costretta ad abbracciarli” : La denuncia da parte dei genitori della ragazzina: "Ci hanno consigliato di non denunciare, hanno suggerito a Mallory di pranzare in aula anziché in sala mensa per evitare i suoi molestatori e alla fine l'hanno costretta abbracciare i bulli"Continua a leggere

Caserta - immigrati feriti : "spari al grido di Salvini - Salvini"/ Ultime notizie - la denuncia dei gestori Sprar : Caserta, immigrati feriti: "spari al grido di Salvini, Salvini". la vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili

Fotografa il lato B dei giovani pugili e rischia le botte : denunciato 40enne : Sabato scorso, infatti, durante una delle giornate della Coppa del mondo Best fighters di kick boxing , in programma al 105 stadium di Rimini, è stato sorpreso a Fotografare con il proprio smartphone ...

Como : litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - denunciato (2) : (AdnKronos) - Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che hanno ricostruito l'intera vicenda, identificando le persone coinvolte e mettendosi alla ricerca del centauro. L'uomo, risultato pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio e in materia di armi, è stato rintracciato alle 22