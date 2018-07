La cantante Noemi si è sposata con Gabriele Greco

people24.myblog

: Matrimonio Noemi Gabriele Greco: la cantante sceglie un abito da sposa Atelier Emé - GlobeStylesMag : Matrimonio Noemi Gabriele Greco: la cantante sceglie un abito da sposa Atelier Emé - BelllaeMonella : A Casa Belllaemonella Parliamo di matrimoni stamattina... Noemi canta al suo ricevimento, irene grandi in chiesa… - infoitcultura : Noemi, la cantante si è sposata con il bassista Gabriele Greco -

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Cheffaccio? Vado?” ha scrittosu Instagram di fianco ad una foto che la ritrae sulle scale di casa con l’abito da sposa. Chi l’avrebbe mai detto… Non che la rossa si sarebbe, ma che avrebbe scelto un abito così romantico. A coronamento di dieci anni d’amore, è arrivata la proposta e l’anello, da parte del bassistae gli sposi si sono detti sì il 20 luglio, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dopo la festa sul Lungotevere. Per il matrimonio conè andata sul classico: un abito bianco in tulle che ha fatto personalizzare con dettagli floreali. Balza sulla gonna, schiena in trasparenza, scollatura a V e una cascata di fiorellini a rilievo sul sensuale corpetto e sulla gonna. La sposa durante la cerimonia ha indossato anche un lungo velo sulla iconica chioma rossa che, per l’occasione era parzialmente raccolta. Protagonista ...