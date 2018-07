La BCE boccia il piano di Banca Carige e chiede una nuova dirigenza

Blastingnews

(Di lunedì 23 luglio 2018) La vigilanza della BCE hato il “di conservazione del capitale” predisposto dalo scorso 22 giugno. I limiti più rilevanti evidenziati dagli ispettori dellaCentrale Europea riguardano il mancato rispetto del requisito patrimoniale per il coefficiente di capitale totale e viene evidenziato come si debba risolvere la questione di un consiglio di amministrazione depotenziato per l'assenza del presidente e per le varie defezioni dei consiglieri. Le raccomandazioni più urgenti riguardano la riscrittura delentro il mese di novembre in modo da ripristinare i livelli richiesti di patrimonio entro fine anno, il rinnovo dei vertici della società e la possibile aggregazione con un altro istituto. I rilievi della vigilanza BCE aNella missiva giunta da Francoforte il primo e più urgente rilievo riguarda la nomina di un nuovo presidente e la ...