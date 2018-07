La battutaccia di Laura Pausini su Beyoncé e il Colosseo negato al grido di “prima gli

optimaitalia

: La battutaccia di @LauraPausini su #Beyoncé e il #Colosseo negato al grido di 'prima gli italiani' che non le fa on… - OptiMagazine : La battutaccia di @LauraPausini su #Beyoncé e il #Colosseo negato al grido di 'prima gli italiani' che non le fa on… - laura_liso : RT @GuidoCrosetto: Siccome sono note le mie simpatie per Savona così come il mio garantismo verso chiunque ed i miei pregiudizi su alcuni m… - laura_ceruti : RT @GuidoCrosetto: Siccome sono note le mie simpatie per Savona così come il mio garantismo verso chiunque ed i miei pregiudizi su alcuni m… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) "Hannoila Beyoncè? Meglio così, prima gli italiani": cosìcommentava qualche giorno fa, alla vigilia delle due date con cui è diventata la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo lo scorso weekend, la vicenda della negata concessione da parte dell'ente Parco delalla signora Carter per le riprese di un suo video.Forse c'è un fraintendimento alla base di quell'uscita non proprio felice disualdi quello che è diventato il motto di rabbiosi cronici, xenofobi, complottisti, nostalgici del Ventennio e qualunquisti di ogni appartenenza politica ed estrazione culturale.non ha mai avuto intenzione di esibirsi nell'anfiteatro, non vuole "prendersi il", per usare le parole che laha riservato a se stessa. Ha chiesto semplicemente di effettuare le riprese di uno dei video del suo prossimo visual ...