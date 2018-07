L'80% degli euro contraffatti nel mondo arriva da Napoli : "È gente abilissima, temibile e pericolosa. Ma noi abbiamo un vantaggio: per quanto il livello di falsificazione sia alto, e quasi sempre è altissimo, non potrà mai raggiungere la perfezione". Il colonnello Francesco Ferace, al comando degli uomini di un reparto iperspecializzato dei carabinieri (Anti falsificazione monetaria, Afm) combatte quotidianamente la guerra ai falsari di banconote, monete, carte ...

Migranti; nella notte lo sbarco a Pozzallo degli ultimi 380 dalle due navi : È andato avanti per tutta la notte a Pozzallo, in Sicilia, lo sbarco dei 380 migranti rimasti a bordo delle due navi di Frontex e della Guardia Costiera, i pattugliatori Protector e Monte Sperone. Il ...

Migranti; nella notte lo sbarco a Pozzallo degli ultimi 380 dalle due navi : È andato avanti per tutta la notte a Pozzallo, in Sicilia, lo sbarco dei 380 migranti rimasti a bordo delle due navi di Frontex e della Guardia Costiera, i pattugliatori Protector e Monte Sperone. Il via libera del Viminale era arrivato nella tarda serata di domenica, dopo l'impegno di Malta, Francia, Germania, Spagna e Portogallo ad accoglierne 50 ciascuno. "È una ...

Tagli ai vitalizi degli ex deputati Per i trentini fino all'80% : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Denise Rocca Leggi tutto su Denise Rocca

Atletica – Mondiali under 20 di Tampere - Simone Barontini stacca il pass per la finale degli 800 metri : Il 19enne marchigiano sbarca in finale con il miglior crono italiano della categoria degli ultimi 27 anni Grande tempo di Simone Barontini in semifinale negli 800 ai Mondiali under 20 di Tampere. Il 19enne marchigiano sbarca in finale con il miglior crono italiano della categoria degli ultimi 27 anni, per diventare il terzo junior all-time: 1:47.35 e PB di oltre mezzo secondo (vantava 1:47.88). Ora è sempre più vicino al primato italiano ...

Porti aperti a navi militari - per Di Maio è colpa degli 80 euro di Renzi. L’ex premier : “È una bugia” : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno puntato il dito contro i governi precedenti, e in particolare contro Renzi, 'colpevole', secondo loro, di aver barattato la flessibilità con l'apertura dei Porti alle navi militari straniere cariche di migranti. Renzi: "La flessibilità non c'entra nulla con le politiche migratorie. Nulla. Era un accordo politico di risposta all'austerità del Fiscal Compact. La scelta di accogliere in Italia i ...

Alluvione Moena - Protezione Civile : è stato “il temporale più forte degli ultimi 80 anni” [GALLERY] : 1/8 ...

Rimini. Fedez - capitano degli 80 dj della 'Molo street parade'. Barche trasformate in consolle. : Nella spiaggia libera in piazzale Boscovich si alterneranno spettacoli, animazioni, musica elettronica con djs ed artisti nazionali ed internazionali, band che, faranno da colonna sonora alla ' ...

Migranti : per 80% degli italiani sì accoglienza se lavorano gratis : Milano, 27 giu. , askanews, Otto italiani su 10 , 79%, sono favorevoli a far lavorare gratuitamente in attività di pubblica utilità gli immigrati in cambio dell'accoglienza, anche se per un periodo ...

Notte prima degli esami per 8.809 studenti della regione : Istituti professionali Tra le materie scelte per i Professionali: Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche ...

Matteo Salvini - il sondaggio sui campi rom : l'80% degli italiani sta con il ministro dell'Interno : Non c'è solo il sondaggio Swg per La7, quello che fotografa la Lega primo partito, a rendere felice il Carroccio. Un'altra rilevazione, questa volta di AnalisiPolitica , la documentazione è su ...

Sylvester Stallone indagato per aggressione sessuale : lo accusa un'ex amante degli anni '80 : Il movimento #metoo continua a mietere 'vittime' : l'ultimo protagonista del jet set statunitense a finire nella bufera per accuse di molestie sessuali è Sylvester Stallone , il Rocky e Rambo del ...

5 band icona degli Anni ’80 ancora in tour : I golden age della musica? Per molti sono stati gli Anni’80. D’altra parte in quel periodo di voglia (e possibilità) di sperimentare ce n’era parecchia e, non a caso, gli artisti che animavano la scena erano numerosi e lo stesso vale per le band. Alcune si sono rivelate delle meteore, mentre altre sono ancora oggi in attività e sempre seguitissime. Quali? Eccole qui. The Cure La band inglese capitanata dal carismatico Robert ...

Amministrative - in Sicilia voto a macchia di Gattopardo : tornano i sindaci degli anni ’80 e ’90. Ma non nei capoluoghi : La Lega alla fine non sfonda ma si siede al tavolo di un centrodestra unito che a colpi di arancine e maxi manifesti elettorali vince ancora. Il centrosinistra senza simboli batte un colpo nella sempre più indecifrabile Trapani, mentre il Movimento 5 stelle non brilla, si prende nell’isola di Pantelleria e prova a difendere la prima città conquistata sull’isola: Ragusa. È un turno elettorale a macchia di leopardo quello che è andato ...