Kylie Minogue | l' unica data italiana del tour

Kylie Minogue in Italia nel 2018 per un unico concerto in autunno : biglietti in prevendita : L'unico concerto di Kylie Minogue in Italia nel 2018 è stato finalmente annunciato. Dopo il lungo tour che l'ha portata a toccare le maggiori città europee, l'artista è pronta ad approdare nel nostro paese per un'unica data che ha programmato per il 12 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Lo spettacolo sarà dedicato ai brani inclusi nel suo ultimo disco Golden, che ha rilasciato nel mese di aprile 2018. Il tour è volutamente sviluppato ...

Jack Savoretti e Kylie Minogue insieme - ma solo per una notte : Kylie Minogue, oltre a Imelda May – già annunciata sui social – sarà il grande ospite internazionale del Grand Finale dell’“Acoustic Nights Live” di Jack Savoretti il 25 luglio nella meravigliosa cornice del Teatro La Fenice di Venezia (ingresso a partire da 35 euro – prevendite su www.ticketone.it, www.teatrolafenice.it e in tutti i punti vendita Venezia Unica e call center Hellovenezia 041.2424) nell’ambito dell’XI edizione di ...

Kylie Minogue - nuovo amore per l'artista australiana : C'è aria di felicità per Kylie Minogue , la pop star australiana che da poco ha spento ben 50 candeline, conservando però la sua immortale vitalità. Il malincuore sembra essere un brutto ricordo, ...

Kylie Minogue a 50 anni bellezza galattica anche meglio dei tempi d'oro di Love at first sight : Kylie sexiness a pacchi formato mignon, ma anche regale e bon ton agli spettacoli organizzati da Buckingham Palace con Sua Maestà in prima fila, perché anche se australiana al 100% dal 2011 dopo ...

Kylie Minogue compie 50 anni : Musica, cinema, televisione. Anche se Kylie Minogue è prevalentemente una popstar sono molti gli ambiti del mondo dello spettacolo esplorati dall'artista australiana in oltre trenta anni di carriera - ...

Kylie Minogue : 5 cose da sapere sui suoi 50 anni : Tredici album , l'ultimo Golden è del 2017, e 8 milioni di copie vendute dopo Minogue è ancora sulla cresta dell'onda con tourneé in giro per il mondo e voglia di lanciarsi sempre verso nuove sfide. ...

Kylie Minogue : «Io - che ho sconfitto il cancro al seno» : «L’ultima decade mi ha portato anche la sfida del cancro al seno. Che ho vinto grazie all’aiuto della famiglia, degli amici, dei medici e di tutte le persone che mi hanno supportato». Kylie Minogue, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, torna con la mente ad uno dei peggiori periodi della sua vita: nel 2005, all’apice del successo mondiale, ha scoperto infatti di avere un tumore al seno e si è ritirata dalle scene per curarsi. Una dura ...

Buon compleanno Kylie Minogue : le 5 hit più famose : Il mondo della pop music celebra oggi il compleanno di Kylie Minogue . La cantante di origini australiane spegne ben 50 candeline ma, il suo fascino e la sua bellezza, restano immutati nel tempo. Da ...

Il compleanno di Kylie Minogue : la regina del pop compie 50 anni : ... stile e seduzione - SCOPRI Il suo brano più di successo, grazie al quale diventa una diva del pop a livello internazionale, è 'Can't get out of my head' del 2001, che spopola in tutto il mondo e che ...

BUON COMPLEANNO Kylie Minogue / La cantante australiana compie 50 anni : i suoi più grandi successi : KYLIE MINOGUE compie oggi 50 anni: l'artista australiana ha venduto nella sua carriera più di 90 milioni di dischi. I suoi più grandi successi musicali.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:28:00 GMT)

Kylie Minogue - 50 anni con festa e un album : ROMA - Kylie Minogue, la diva pop australiana alta 1.52, compie 50 anni. E li festeggia con il suo ultimo album, Golden, nuovo tassello di una carriera grazie alla quale ha sbancato le classifiche ...

Kylie Minogue - tanti auguri a una splendida cinquantenne : tutti i suoi duetti - VIDEO - 1 / 8 - : 28 mag 2018 - Ha debuttato in una soap opera - 'Neighbours' - nella nativa Australia, ma il mondo del pop l'ha conquistato dal Regno Unito, dove è stata nominata Ufficiale dell'Impero, uno dei titoli onorifici più prestigiosi oltremanica. Ha venduto milioni di...

Kylie Minogue : «I miei 50 anni flirtando pericolosamente» : Questo articolo è tratto dal numero 21 di Vanity Fair in edicola dal 23 maggio Da figlia degli anni Ottanta, sono cresciuta guardando Kylie Minogue che interpretava il meccanico Charlene Robinson nella soap opera australiana Neighbours. In camera mia avevo un poster con lei e il co-protagonista Jason Donovan e sognavo che i due fossero innamorati anche nella vita (in seguito sarebbe saltato fuori che lo erano). A farmi scoprire il suo primo ...