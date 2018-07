Kiss Cam | il gioco hot dell’estate | Bobo Vieri scatenato VIDEO

Kiss me first - il romanzo sullo scambio di identità in rete : Kiss me first di Lottie Moggach e pubblicato da Nord, in Italia, è un romanzo sull’identità: la nostra, che difficilmente accettiamo, e quella di chi vorremmo essere, che naturalmente vestiamo come la vera pelle con cui saremmo dovuti nascere e che madre natura ci ha misteriosamente negato. È dunque un romanzo attuale perché se c’è un gioco al quale le nuove tecnologie e i profili social ci permettono di giocare è proprio quello di fingere di ...