newsinforma

: CS: 'La Juventus sfiderà Bayern, Benfica, Real e Ibrahimovic senza attaccanti. Bernardeschi farà il 9'?… - forumJuventus : CS: 'La Juventus sfiderà Bayern, Benfica, Real e Ibrahimovic senza attaccanti. Bernardeschi farà il 9'?… - pierluigicri : Juventus-Bayern Monaco, ICC 2018: probabili formazioni, orario diretta TV e dove vederla - traffordkk : @SkyBet Man City Athletico Madrid Juventus Bayern Munich PSG -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Lainizia la sua stagione/9 con la prima amichevole, un’amichevole particolarmente prestigiosa se pensiamo alla caratura dell’avversario, il. Una sfida, quella che si giocherà giovedì 26 luglio, alle ore 1,05 (ora italiana) che sarà valida per l’International Champions Cup. International Champions Cup, il debutto dellaLa formazione di Massimiliano Allegri si presenterà in campo a ranghi ampiamente rimaneggiati visto che diversi giocatori che hanno preso parte ai Mondiali non sono partiti alla volta degli Stati Uniti, insieme ai compagni. Il tecnico bianconero, tanto per fare un esempio emblematico, non avrà praticamente attaccanti a propria disposizione, eccezion fatta per Federico Bernardeschi che, se vogliamo dirla proprio tutta, attaccante non è. Mancheranno, dunque, i vari Higuain, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado e, ...