Juve-Ronaldo | ultimi giorni di vacanza Il 30 alla Continassa con i nazionali

Juventus - Cristiano Ronaldo scatena il caos : spostata l’amichevole di Villar Perosa : Niente esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus a Villar Perosa, la consueta amichevole interna potrebbe essere spostata La consueta amichevole della Juventus a Villar Perosa tra squadra A e B, potrebbe essere spostata a causa del dirompente effetto Cristiano Ronaldo. Il popolo bianconero attende ogni estate con ansia l’evento per riversarsi a contatto con i propri beniamini, ma in questo caso, con l’arrivo di CR7, si teme ...

Juve negli Stati Uniti senza Cristiano Ronaldo : Con la tournee negli Stati Uniti d’America, al via domani, entra nel vivo la preparazione estiva della Juventus. Nella trasferta

Convocati Juventus - le scelte di Allegri per la tournée negli Stati Uniti : non c’è Cristiano Ronaldo : Convocati Juventus – Dopo l’allenamento con amichevole in famiglia di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 27 della Juventus che partiranno domani mattina in direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep, che vedrà i bianconeri impegnati nella International Champions Cup ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come/ Borsa - cessioni e ricavi: la strategia per rifinanziare l'acquisto: Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come. Borsa, cessioni e ricavi: la strategia del club bianconero per rifinanziare l'acquisto di CR7, un affare tecnico ed economico

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...

Juve - l'impatto di Cristiano Ronaldo : più 100 milioni a bilancio in tre anni : ... con il suo gruppo di 'Sports advisory' guidato da Andrea Sartori, in un'analisi di 18 pagine dal titolo eloquente: 'Ronaldo economics', ovvero 'L'economia di Ronaldo'. Probabilmente il primo studio ...

Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo : TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un Nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini . Con un Nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo , peraltro anche Nuovo ...

Juve - Vieri : 'Ronaldo? Non me lo aspettavo - è di un altro pianeta' : Christian Vieri , ex attaccante della Juventus , dice la sua, a Sky Sport , sull'arrivo di Cristiano Ronaldo : 'Non me l'aspettavo, ma nessuno se l'aspettava. Appena hanno capito che c'era l'occasione l'hanno colta al volo. La Juventus aveva già una super squadra e ...

Juventus - Cristiano Ronaldo dalla Cina : "Tifosi italiani - voglio farvi felici" : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Cristiano in Cina da INSTA STORIES Gasport

Il biografo di Ronaldo : 'Vi svelo il vero Cristiano. Alla Juve perché...' : TORINO - Guillem Balague : giornalista di Sky Uk e del quotidiano madrileno AS, un milione di follower su Twitter, scrittore e allenatore, ha il patentino Uefa B,, è l'autore di una delle più ...

Il biografo di Ronaldo : 'Alla Juve avrà un impatto terrificante. Il Real Madrid? Non lo ha difeso' : "Ronaldo è una macchina da guerra, ma dietro quel guscio nasconde fragilità e voglia di stabilità". Racconti, retroscena e aneddoti firmati Guillem Balague , biografo di Cristiano Ronaldo che ha ...

Juve - il CorSport : 'Ronaldo lo paga Sarri - 200 milioni!' : 'Ronaldo lo paga Sarri'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina racconta di un Chelsea dove Abramovich è 'disposto a qualsiasi cosa pur di accontentare Maurizio: dopo Rugani e Higuain, vuole provarci anche per Pjanic . Pronta una mega offerta ...

Juventus - dopo Cristiano Ronaldo l'ora delle cessioni : Miralem Pjanic verso il Chelsea di Sarri : Ma se dovesse fallire la missione sul neo campione del mondo la società bianconera avrebbe altri due centrocampisti nel mirino: Adrien Rabiot , del Paris Saint-Germain , che continua a rifiutare il ...

Cristiano Ronaldo manda in delirio i tifosi cinesi. La Juventus se la ride : Cristiano Ronaldo non è solo un fuoriclasse sul rettangolo di gioco, l'ex giocatore di United e Real Madrid e attuale fenomeno della Juventus è una macchina da soldi. Il portoghese e la Nike, suo ...