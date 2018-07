Juve in volo per gli Usa | al via tournee

Juventus in volo per gli Stati Uniti : TORINO - È scattata questa mattina la tournée statunitense della Juventus , che prenderà parte all'International Champions Cup . I bianconeri debutteranno giovedì, ore 1.05 italiane, a Philadelphia ...

Agnelli nella storia : in volo per la Juve - ora apra lo Stadium gratis per Ronaldo : Habemus Ronaldo, un evento del genere merita una citazione papalina. E' il colpo del secolo, una mossa che esula da l'intero narrato sportivo bianconero. La Juve scopre un mondo nuovo, una veste in cui si cala per entrare nelle sale più prestigiose d'Europa, con la volontà di rimanerci sempre. E' questione di storia, che si scrive, che cambia nel suo narrarsi. Questo è ...

Ronaldo alla Juve - il comunicato del Real Madrid : «Accettata la sua volontà» : Ecco il comunicato con cui il Real Madrid comunica che, «accettando la volontà e la richiesta espresse» da Cristiano Ronaldo, «ha dato l'ok al suo trasferimento alla Juventus. Oggi il Real Madrid ...

Cristiano Ronaldo e la Juventus in vacanza assieme! Si muove Andrea Agnelli : volo per la Grecia per corteggiare CR7 : Juventus, ore caldissime per il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero, si muove Andrea Agnelli: volo per incontrare CR7-- Cristiano Ronaldo si avvicina sempre più alla Juventus. Le ultimissime indiscrezioni relative al passaggio del fenomeno portoghese ai bianconeri, parlano di un’accelerata clamorosa in queste ore. Secondo quanto rivelato dalla “rosea”, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si sarebbe mosso in ...

Il Monaco è su Mandragora : sul tavolo 20 milioni per la Juve : Il Monaco è piombato con forza sul centrocampista di proprietà della Juve, nell'ultima stagione in prestito al Crotone, Rolando Mandragora. Il club del Principato è pronto a piazzare sul tavolo una ...