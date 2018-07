Josefa | salvata con le unghie dipinte di rosso La fake news diventa virale | “Non aveva

Josefa non aveva lo smalto. Virale la bufala della migrante con le unghie rosse salvata dalla Open Arms : ROMA - Lo smalto è di colore rosso acceso, un segno di rinascita e ritrovata femminilità dopo aver rischiato la vita in mezzo al mare. Sono proprio le unghie curate di Josefa , le cui lacrime hanno ...

Open Arms - la difficile ricostruzione degli eventi che hanno portato al salvataggio di Josefa : (foto: Pau Barrena/Getty Images) Con tutta probabilità è solo Josefa, la donna del Camerun salvata dopo due giorni in balia delle onde del Mediterraneo dall’equipaggio dell’imbarcazione Open Arms, a sapere come sono andate davvero le cose. Dall’inizio alla fine. Tutti gli altri conoscono, al più, un pezzo della storia. Non possono più raccontarci cos’è accaduto le due persone – una donna e un bambino – recuperati dalla ...