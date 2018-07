Jesolo | togliete quel manifesto sessista e assurdo!

wired

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ci risiamo. Con l’arrivo del caldo, delle giornate in spiaggia, dei cocktail al tramonto, della tintarella e dei libri sotto l’ombrellone, ogni anno rispuntano come funghi… le pubblicità sessiste. Donne a chiappe nude strette in tanga microscopici, incorniciati da strilli misogini, doppi sensi banali che si ripetono sempre uguali, allusioni che dovrebbero offendere l’intelligenza di ogni essere senziente (non solo le donne), ma che molto spesso attirano ilarità o – e forse è peggio – solo un’alzata di spalle. L’ultima affissione che ha riacceso la polemica sulla mercificazione della donna nelle pubblicità è stata vista a, comune veneziano meta ogni estate di centinaia di miglia di turisti. Per le vie della ridente cittadina sono stati appesi dei cartelloni che recitano “Ricarica il tuo futuro” e mostrano una spiaggia, un’automobile elettrica attaccata alla ricarica, e una ragazza ...