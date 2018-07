Jeep | perché il marchio più strategico di Fca ha bisogno di un partner per auto

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...