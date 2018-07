Italia-Russia | Europei pallanuoto 2018 | programma | orari e tv

Canicattì - weekend di sport : svolto il test match Italia-Russia under 17 - Foto - : e sport Katia Farrauto. Di Pietro Geremia Agrigento , Canicattì , Sicilia Canicattì, weekend di sport: svolto il test match Italia-Russia under 17 , Foto, added by Pietro Geremia on 23 luglio 2018 ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completati gli ottavi. Delineati i quarti di finale - sarà Italia-Russia : Vanno in archivio gli ottavi di finale degli Europei di Pallanuoto: vincono tutte le seconde classificate al termine della fase a gironi. Si sono così formate le coppie che si affronteranno ai quarti: l’Italia di Sandro Campagna, come da pronostico, affronterà la Russia, che ha superato la Francia. Di seguito i risultati odierni e gli accoppiamenti del prossimo turno. Seconda fase Risultati 22 luglio Ottavi di finale Ungheria-Olanda ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Russia - quarti di finale. Programma - orari e tv : Il Settebello ha vissuto due dei tre giorni di riposo: al termine della prima fase degli Europei di Pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, giocati questa sera, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la Russia, seconda nel Gruppo D alle spalle ...

Delegazione Italiana in Caucaso rivela i danni delle sanzioni contro la Russia - : "Le sanzioni hanno gravemente danneggiato la nostra economia, i dati che ho dicono che l'Italia perde 7 milioni di euro quotidianamente, abbiamo perso 10mila posti di lavoro da quando le sanzioni ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali juniores 2018 : Italia sesta nel libero a squadre. Altra giornata trionfale per la Russia : Quarta e penultima giornata di gare dei Mondiali juniores 2018 di Nuoto sincronizzato nella piscina di Budapest (Ungheria) e Russia ancora dominatrice. Nella finali in programma del libero a squadre e del duo misto, nel tecnico, è stata sempre la Nazionale dell’Est ad imporre la propria legge. Nella prova riservata alle nazioni le russe hanno totalizzato il grandioso punteggio di 93.6667 con valutazioni elevate nell’esecuzione ...

Business Italiano in Russia : dati su crescita troppo ottimisti : ... sottolineando che la stessa situazione bancaria risente fortemente delle nuove politiche del Governo russo contro la corruzione e rivolte alla fuoriuscita della economia sommersa, che dagli ultimi ...

Europeo U20-M : l'Italia supera la Polonia 3-1 - adesso Belgio-Russia sarà decisiva : Cronaca- Primo set molto combattuto, la posta in palio è altissima per entrambe le squadre e ne esce un avvio di gara molto tirato , 12-11, . Le due formazioni giocano punto a punto per tutta la ...

Judo - Campionato d’Europa a squadre miste : Italia fuori agli ottavi - Russia pigliatutto : Per gli azzurrini del Judo giornata no a Ekaterinburg, dove al Campionato d’Europa a squadre miste non riescono ad andare oltre gli ottavi di finale. Il team formato da Emanuele Bruno (-73 kg), Leonardo Casaglia (-73 kg), Eleonora Geri (+70 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Carola Paissoni (-70 kg) e Anna Righetti (-57 kg) era partito bene nell’incontro d’apertura contro la Serbia: compatto e motivato aveva conquistato il ...

Scherma - Mondiali 2018 : sarà una Russia dominante come agli Europei? Italia chiamata a rispondere : Italia contro Russia è una sfida che ogni volta che c’è un grande appuntamento schermistico si ripropone. Anche da domani ai Mondiali di Wuxi comincerà il duello a distanza tra le due migliori nazioni non solo del Vecchio Continente, ma di tutto il mondo. sarà una lotta davvero serratissima per conquistare il primo posto nel medagliere in terra cinese. L’Italia difende il successo della passata edizione, quando con nove medaglie ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione Italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Salvini in Russia a spese dei contribuenti Italiani? I biglietti aerei del viaggio scagionano Matteo : Matteo Salvini, volato a Mosca in occasione della finale dei Mondiali di Russia 2018, è stato sommerso dalle critiche per le spese che avrebbe fatto sostenere ai contribuenti italiani per questo viaggio di piacere: le cose però sembrano non stare proprio così Matteo Salvini sugli spalti dello stadio Luzhniki di Mosca, ha fatto drizzare le orecchie agli italiani che si sono chiesti: “a spese di chi, il leader della Lega Nord è volato ...

Salvini : bene disgelo Usa-Russia - prossimo vertice in Italia : Il disegelo tra Stati Uniti e Russia è "una buona notizia" secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che propone che "il prossimo vertice venga ospitato in Italia".

Salvini non esclude il veto dell'Italia sulle sanzioni alla Russia : 'Ci costano 7 milioni al giorno' : ...che nel frattempo venga messo in piedi 'un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia ...

Volley : Europei Under 20 - l'Italia sconfitta al tie break dalla Russia : KORTRIJK , BELGIO, - L 'Italia Under 20 conosce l'amarezza della prima sconfitta. I ragazzi di Monica Cresta, dopo aver battuttuto Francia e Turchia , si è arresa al cospetto della Russia al tie break ...