Italia-Austria | Fraccaro | “Doppio passaporto agli altoatesini? Da Vienna atto ostile

Doppio passaporto ai tirolesi - Italia chiede chiarimenti ad Austria

L'Austria è il Paese più ospitale del mondo - Italia solo undicesima : Questo è il bilancio della lunga ricerca che ha coinvolto ben 136 nazioni di tutto il mondo, classificandole in base a 14 parametri tra cui la bellezza dei paesaggi, la sicurezza degli stranieri, la ...

Ferrovia del Brennero - estate di disagi : lavori in Austria per 45 giorni - in Italia per 5 : TRENTO. Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea Ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante Austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori ...

Migranti : intesa tra Italia - Germania e Austria contro gli sbarchi : Incontro trilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i suoi omologhi Horst Seehofer e Herbert Kickl, nasce "l'asse di volenterosi"

Migranti - Meloni : "Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia" : "Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all'origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni". Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d'Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Migranti - Austria-Germania-Italia creano "l'asse dei volenterosi" : intesa per fermare gli sbarchi in Europa : Italia, Germania e Austria formano l'asse dei volenterosi per contrastare gli sbarchi in Europa. "Chiederemo sostegno alle autorità libiche e chiederemo alle missioni internazionali di non usare l'Italia come unico punto di arrivo. Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi", ha dichiarato Salvini al termine dell'incontro.