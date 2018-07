Istat | nel 2017 aumentano i morti sulle strade italiane

Istat : incidenti stradali in calo nel 2017 - ma aumentano i morti - : Il numero delle vittime è salito del 2,9% rispetto al 2016. Tra le cause più rilevanti la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata

Istat: incidenti stradali in calo nel 2017, ma aumentano i morti Il numero delle vittime è salito del 2,9% rispetto al 2016. Tra le cause più rilevanti la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata

Istat : calano gli incidenti stradali ma salgono i morti nel 2017 : Roma, 23 lug., askanews, - Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime, morti entro 30 giorni dall'evento, e ...

Italia U19 - 1-1 con la Norvegia : primato nel girone e semifinale conquIstata : Missione compiuta, per l'Italia U19 di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini, grazie al pareggio con la Norvegia, chiudono in testa il proprio girone e accedono alle semifinali dell'Europeo di categoria. Un ...

Marchionne visto dal nemico Airaudo : “Con un’azienda fallita ha acquIstato una che stava fallendo. E ha salvato gli Agnelli” : Dal santino del salvatore di Mirafiori al peggior nemico della Fiat italiana. Ma sempre nell’interesse degli Agnelli. “Devono tutto a Marchionne“, sostiene Giorgio Airaudo, che all’arrivo del manager al Lingotto era il numero uno della Fiom torinese e lo è stato per tanti anni, fino al passaggio prima ai vertici nazionali del sindacato nel 2010 e poi alla politica con Sel nel 2013. “Nella storia dei manager ...

Amazzonia - avvIstato l’indio delle buche. Ultimo superstite di una tribù sterminata nel 95 : vive solo da allora : vive da solo, completamente isolato dal mondo e senza contatti con altri esseri umani dal 1995. I ricercatori del Funai (l’ente che difende le comunità indigene dell‘Amazzonia) lo hanno ripreso da lontano mentre tagliava i rami di un albero con un’ascia. L’uomo, che dovrebbe avere tra i 50 e i 60 anni, è apparso in buona forma fisica. E’ stato ribattezzato l’indio delle buche, perché è solito scavare, anche ...

Istat - calano i permessi di costruire nell'ultimo trimestre del 2017 : Nel quarto trimestre del 2017 i permessi di costruire relativi al comparto residenziale registrano una contrazione congiunturale pari a -4,4% per il numero di abitazioni e -3,7% per la superficie ...

KRISTEN STEWART E ROBERT PATTINSON DI NUOVO INSIEME?/ AvvIstati mano nella mano ma lui si dice single : KRISTEN STEWART e ROBERT PATTINSON sono stati Avvistati insieme di recente. I protagonisti di Twilight sono tornati ad essere una coppia? Spunta Sienna Miller(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Istat : “Nel primo trimestre debito/pil al 3 - 5% - dato migliore dal 2000. La pressione fiscale giù dal 38 - 4 al 38 - 2%” : Un miglioramento del rapporto debito/pil grazie all’aumento delle entrate. E un lieve calo della pressione fiscale. Cresce poi il reddito disponibile delle famiglie, insieme ai consumi. Ma aumenta anche l’inflazione, cosa che fa calare il potere di acquisto. E’ quello che emerge dal conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche reso noto dall’Istat. Nel primo trimestre 2018 l’indebitamento netto in rapporto al pil ...

Istat : nel primo trimestre la pressione fiscale cala al 38 - 2% : Roma, 28 giu. , askanews, La pressione fiscale è stata pari al 38,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha reso noto l'Istat. Le uscite totali ...

Allarme Istat : oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2017 : La responsabilità " aggiunge il presidente Carlo Rienzi " 'è da attribuire alla classe politica, che non ha saputo adottare negli ultimi anni misure realmente in grado di combattere l' impoverimento ...

Povertà - Istat : "Record di poveri assoluti nel 2017" : L'Istat ha diffuso oggi l'ultimo report sulla Povertà in Italia, confermando un trend in crescita rispetto agli ultimi anni. Nel 2017, lo rivelano i dati, 1.778.000 famiglie residenti in Italia vivono in condizioni di Povertà assoluta, vale a dire 5.058.000 persone che ogni mese non riescono ad affrontare la spesa mensile sufficiente ad acquistare beni e servizi ritenuti essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile.Un numero ...