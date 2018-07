Istat : incidenti stradali in calo nel 2017 - ma aumentano i morti : Istat: incidenti stradali in calo nel 2017, ma aumentano i morti Il numero delle vittime è salito del 2,9% rispetto al 2016. Tra le cause più rilevanti la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata Parole chiave: ...