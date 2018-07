Istat : calano gli incidenti stradali ma salgono i morti nel 2017 : Roma, 23 lug., askanews, - Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime, morti entro 30 giorni dall'evento, e ...

Istat - calano i permessi di costruire nell'ultimo trimestre del 2017 : Nel quarto trimestre del 2017 i permessi di costruire relativi al comparto residenziale registrano una contrazione congiunturale pari a -4,4% per il numero di abitazioni e -3,7% per la superficie ...

Coldiretti - dati Istat sul PIL : calano i consumi alimentari nel Mezzogiorno : calano dell’1,1% i consumi alimentari nel Mezzogiorno in contrapposizione all’aumento record registrato nel Centro Italia (+5,6%), nel Nord Est (+5%) e, in misura minore, nel Nord Ovest (+3,3%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea relativi al primo trimestre dell’anno, in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil. La spesa alimentare in crescita mediamente dell’1,4% è – sottolinea la Coldiretti – la principale ...