Israele | Netanyahu loda parole Trump su Iran

Israele evacua 800 di 'caschi bianchi' siriani - "su richiesta di Trump". Netanyahu : "Operazione umanitaria" : Sono stati Donald Trump e il premier canadese Justin Trudeau a convincere Israele a dare il proprio contributo per l'evacuazione dalla Siria di centinaia di 'caschi bianchi' (i volontari della difesa civile). Lo ha precisato il premier Benjamin Netanyahu. "Si tratta di persone - ha spiegato - che hanno salvato vite umane e che si trovavano adesso in pericolo di morte. Per questa ragione ho autorizzato il loro trasferimento via Israele verso ...

Israele È "STATO NAZIONE DEL POPOLO EBRAICO"/ Ultime notizie : vince Netanyahu ma perde la democrazia? : ISRAELE, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-NAZIONE del POPOLO ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni

Netanyahu festeggia l'etnocrazia d'Israele con Orban - smacchiato di antisemitismo : L'abbraccio tra "sovranisti identitari" va in scena a Gerusalemme: quello tra il premier d'Israele Benjamin Netanyahu e il suo omologo ungherese Viktor Orban. Un "abbraccio" convinto, tra due leader accomunati da un humus culturale, da una idea di comunità, che vanno ben altro la convergenza politica.In un articolo di caloroso benvenuto il giornale filo-governativo Israel ha-Yom sottolinea che negli ultimi anni la diplomazia ungherese ha ...

Gaza - 90 razzi contro Israele/ Ultime notizie : Netanyahu tuona - "se Hamas non ha compreso oggi lo farà domani" : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi

Netanyahu : Israele rafforzerà la cooperazione economico-commerciale con i paesi in via di sviluppo : In una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno preso l'Ufficio del Primo Ministro israeliano, Netanyahu ha affermato che Israele è all'avanguardia del mondo nei campi di scienza e tecnologia, ...

Israele : interrogatorio per Netanyahu : ANSAmed, - TEL AVIV, 10 LUG - Si è concluso l'interrogatorio del premier Benyamin Netanyahu da parte dell'unità anticorruzione della polizia nell'ambito dell'indagine 'Bezeq' , Caso 4000, . Lo ha ...

Israele, Netanyahu: "A Putin dirò che Iran deve lasciare la Siria"

Israele, Netanyahu: "Darò voce alle critiche di storici legge Shoah"

Israele : Sarah Netanyahu incriminata : Sarah Netanyahu, moglie del premier Benyamin Netanyahu, e' stata incriminata oggi dal consigliere legale del governo Avichay Mandelblit, per una vicenda legata alla gestione della residenza ufficiale ...

USA LASCIANO CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELL'ONU/ Israele - Netanyahu : "Ringrazio il presidente Trump" : Usa LASCIANO CONSIGLIO dei DIRITTI UMANI DELL'ONU: ultime notizie, decisione clamorosa dell'amministrazione di Donald Trump. Nikki Haley, "costante e patologica campagna contro Israele"

Da Gaza 27 colpi di mortaio sul sud di Israele. Netanyahu convoca riunione di sicurezza : Risuonano ancora le sirene d'allarme antimissile nelle comunità israeliane attorno alla Striscia di Gaza. È la seconda volta oggi e la radio militare israeliana riporta che è stata avvertita un'esplosione. Questa mattina dalla Striscia sono stati esplosi contro Israele almeno 27 colpi di mortaio (e non 25 come riferito in precedenza), la maggior parte dei quali intercettati da Iron Dome. Uno non intercettato è caduto ...