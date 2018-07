Iran | Pompeo | Khamenei ha fondo segreto da 95 miliardi di dollari

Pompeo avverte l'Iran sul nucleare : Speriamo che la forza militare non sia mai necessaria : "Spero che capiscano che se cominciano a intensificare il loro programma nucleare, l'ira del mondo intero ricadrà su di loro". "È qualcosa che il mondo intero riterrebbe inaccettabile e finiremmo ...

Iran - Mogherini a Pompeo : “Non ci sono alternative ad accordo” : Iran, Mogherini a Pompeo: “Non ci sono alternative ad accordo” Iran, Mogherini a Pompeo: “Non ci sono alternative ad accordo” Continua a leggere L'articolo Iran, Mogherini a Pompeo: “Non ci sono alternative ad accordo” proviene da NewsGo.

L'Iran reagisce all'ultimatum Usa : "Prenderemo a pugni Pompeo" : Chi siete voi per decidere per L'Iran e per il mondo? L'era di questo genere di annunci è finita e il popolo iraniano che ha ascoltato queste affermazioni centinaia di volte non vi presta più ...

Usa - Pompeo : "L'Iran rischia le sanzioni più dure della storia" : Altrettanto dura la risposta di Teheran. "Chi sei tu per decidere per l'Iran e il mondo?", afferma il presidente Rohani

Iran - Rohani a Pompeo : 'Non puoi decidere per il mondo' : "Chi sei tu per decidere per l'Iran e il mondo? Il tempo per queste azioni è finito e il popolo Iraniano non ha prestato attenzione a queste dichiarazioni centinaia di volte". Lo ha detto il presidente Iraniano Hassan Rohani, replicando al ...

Iran - Rohani a Pompeo : “Non puoi decidere per il mondo” : Iran, Rohani a Pompeo: “Non puoi decidere per il mondo” Iran, Rohani a Pompeo: “Non puoi decidere per il mondo” Continua a leggere L'articolo Iran, Rohani a Pompeo: “Non puoi decidere per il mondo” proviene da NewsGo.

Usa - Pompeo : “L’Iran rischia le sanzioni più dure della storia” : Usa, Pompeo: “L’Iran rischia le sanzioni più dure della storia” Usa, Pompeo: “L’Iran rischia le sanzioni più dure della storia” Continua a leggere L'articolo Usa, Pompeo: “L’Iran rischia le sanzioni più dure della storia” proviene da NewsGo.

Pompeo : "Iran cambi o sanzioni inaudite" : ...al suo primo discorso pubblico conferma la linea dura contro l'Iran paventando "le sanzioni più forti della Storia" contro il regime degli ayotollah,se non cambia il corso della sua politica.Il ...

Pompeo : "Iran cambi o sanzioni inaudite" : 17.32 Il segretario di Stato,Mike Pompeo,al suo primo discorso pubblico conferma la linea dura contro l'Iran paventando "le sanzioni più forti della Storia" contro il regime degli ayotollah,se non cambia il corso della sua politica.Il segretario Usa,inoltre,scandisce 12 richieste all'Iran per un neo accordo con gli Usa "L'Iran deve interrompere l'arricchimento dell'Uranio,non processare mai il Plutonio.Accesso ai siti,rilasciare tutti i ...

Il debutto di Pompeo contro l'Iran : pronte le sanzioni più dure di sempre se Teheran non cambia : Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha detto che verranno varate «le sanzioni più dure della Storia» contro l'Iran se il governo di Teheran non

Nucleare Iran - Pompeo : "Sanzioni senza precedenti" : Quando le sanzioni saranno implementate, l'Iran "lotterà per tenere in vita la propria economia". La strategia americana prevede "di evitare, con la collaborazione dei nostri alleati nella regione, l'...

Iran - Pompeo indica la road map degli Usa : "Nuove sanzioni senza precedenti" : Quando le sanzioni saranno implementate, prosegue, l'Iran 'lotterà per tenere in vita la propria economia'. La strategia americana prevede 'di evitare, con la collaborazione dei nostri alleati nella ...

"Sanzioni senza precedenti". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo illustra la linea dura degli Usa contro l'Iran : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha paventato "sanzioni più forti della Storia" contro l'Iran se il suo governo non cambia corso.Pompeo ha quindi sottolineato che se l'Iran dovesse effettuare "cambiamenti significativi" gli Stati Uniti sarebbero disposti a sollevare tutte le sanzioni e recuperare pienamente i rapporti diplomatici e commerciali.Il segretario di Stato Usa, nel suo discorso per tracciare la linea ...