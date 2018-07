Iran | al via produzione missili aria-aria

"Saviano cantastorie" e lui replica a CasaPound : "AspIranti fascistelli" : Botta e risposta, l'ennesimo, tra Roberto Saviano e CasaPound . Lo scrittore ha denunciato sui suoi profili social la nuova presa di posizione del partito politico di estrema destra nei suoi confronti.

Assisi - la sinistra : togliamo via AlmIrante : Assisi Dalla Associazione @ sinistra riceviamo e pubblichiamo . I giorni scorsi, sull'onda delle polemiche di Roma, Eraldo Martelli rivendicava orgogliosamente di aver voluto ad Assisi, da assessore ...

M5s - Lombardi : “Via AlmIrante a Roma? Io avrei votato sì. Fascisti e antifascisti è classificazione generica” : “L’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante? Io avrei votato a favore. Non avrei mai votato una via a Hitler o a Mussolini. E Almirante è una figura che obiettivamente con quel tipo di fascismo non c’entra assolutamente niente”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, da Roberta Lombardi, capogruppo del M5s alla Regione Lazio, commentando la decisione del Campidoglio sullo stop ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo tIrano fuori gli artigli con Tigrito/Charly. Menegatti/Giombini : inevitabile ko : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella prima mattinata di gare nel torneo 4 Stelle di Varsavia, altra tappa di avvicinamento alla fase clou della stagione con i due Major Series inframmezzati dal Campionato Europeo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo rispettano le previsioni ma faticano più del previsto ad avere ragione in due set della coppia venezuelana Charly/Tigrito. Nel primo set non c’è storia con gli azzurri che volano ...

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'via AlmIrante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

La Raggi "cancella" AlmIrante : niente via per chi era fascista : Dopo le polemiche la reazione. Contro Almirante e contro chi, solo alcuni giorni fa, aveva approvato la mozione per dedicare una via al leader del Movimento Sociale Italiano. Stasera l'assemblea capitolina ha approvato la "contromozione" tanto attesa (dall'Anpi). Nel testo si legge che la giunta dovrà impegnarsi "a non procedere alla intitolazione di toponimi, o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche, a esponenti politici portatori di ...

Ilaria Alpi e MIran Hrovatin - gip di Roma non archivia : “Proseguire le indagini e sentire fonte confidenziale del Sisde” : L’8 giugno scorso il pm di Roma Elisabetta Ceniccola aveva insistito e chiesto nuovamente l’archiviazione. Ma non cala il sipario giudiziario sugli omicidi della giornalista del Tg3, Ilaria Alpi e del collega cameraman, Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il gip di Roma, Andrea Fanelli, che si era riservato la decisione, ha respinto la richiesta della Procura avanzata nei mesi scorsi con la motivazione che era ...

Genova come Roma : una via per AlmIrante. Pd sulle barricate : Dopo il fallimento a Roma, Fratelli d'Italia ci riprova. Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere tentato di far approvare una mozione al Campidoglio per intitolare una strada al leader missino Giorgio Almirante, bocciata dal sindaco Raggi dopo avere incassato il placet del consiglio comunale, ha annunciato che proporrà una mozione identica a Genova. "Ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello ...

Petrolio - via libera Iran : verso accordo per aumento produzione : E ora che il barile si è assestato a un prezzo tra 65 e 75 dollari, il mondo può tornare a consumare più Petrolio. E' la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore a Vienna, dove si tiene l'...

VIDEO Iran-Spagna - gli highlights della partita : riviviamo le immagini del successo iberico contro i coriacei iberici : Un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia 2018) e il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa è crollato. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci manca e serve un’invenzione (arrivata comunque al termine di dieci minuti di grandissima pressione) alla Spagna per conquistare un successo meritato ma non del tutto ...

Roma : Donazzan - su via AlmIrante decisione Consiglio va rispettata : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - “La via dedicata a Giorgio Almirante a Roma è voluta dal Consiglio comunale: questa decisione va rispettata non solo per questa ragione, ma anche per ciò che quest’uomo fece per la buona causa della pacificazione nazionale. Prendendo in mano lo stradario delle principa

Mussolini : “Salvini? Nostro leader”. Su via per AlmIrante : “A Carlo Giuliani è dedicata aula del Senato”. Ma non è vero : “Salvini? È il Nostro leader. Berlusconi aveva detto che chi prendeva un voto in più diventava leader del centrodestra. Quindi, Forza Italia fa molto male a non partecipare a questo governo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dalla europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, che si rende protagonista di un battibecco pepato coi due timonieri della trasmissione, Barry Mason ed ...

Raiffeisen : due membri cda si ritIrano - rinviato scarico dirigenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Donna Assunta AlmIrante "No a via per mio marito? La vera fascista è la Raggi" : La decisione di dedicare una strada a Roma a Giorgio Almirante per poi bloccare tutto con la mossa a sorpresa del sindaco Raggi ha suscitato parecchie polemiche. Sembrava tutto fatto in Consiglio comunale, poi la retromarcia del sindaco che di fatto ha bloccato tutto. Adesso sulla vicenda prende posizione sulle colonne del Tempo anche Donna Assunta Almirante, la vedova dello storico leader del Movimento Sociale Italiano. E la sua posizione come ...