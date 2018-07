Investiti due ciclisti sulle strade abruzzesi

Due anziani Investiti a Livorno. Uno muore - l’altro è grave : erano sulle strisce pedonali : Stavano attraversando il lungomare, in viale Italia. L'automobilista si è fermato, ora è sotto choc. Sul posto tre ambulanze e la polizia municipale per i rilievi.Continua a leggere

Salva due bambini quasi Investiti dal treno : «Ho agito d'istinto». Il gesto da eroina di una 24enne : Tanti, se si considera che la zona è celebre in tutto il mondo per le Cinque Terre , con tantissimi visitatori in questo periodo con l'estate alle porte. Ma Mariachiara non è stata la sola ' eroina ': ...

La Spezia : Mariachiara - 24 anni - salva due bimbi che stavano per essere Investiti dal treno : La ragazza ha salvato una bambina di 9 anni e il fratellino di 6 che due giorni fa stavano per essere travolti da un treno alla stazione di Manarola. I due bimbi erano arrivati a pochi centimetri dai binari, ben oltre la striscia gialla di sicurezza, e un Frecciabianca era in transito. Se la ragazza non li avesse afferrati sarebbero stati certamente investiti.Continua a leggere