Inter | la cessione di Joao Mario potrebbe sbloccare l' acquisto di Vidal

Vidal all'Inter?/ Ultime notizie - per acquistare il calciatore del Bayern Monaco serve una cessione in mezzo : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: per le Ultime voci di calciomercato, il Bayern Monaco non chiederebbe meno di 30 milioni per il cileno, cifre troppo alte per i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Malcom si allontana dall'Inter : la cessione di Candreva potrebbe non bastare (RUMORS) : In casa Inter circola molto nervosismo dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Sion. I nerazzurri sono usciti delusi dalla sfida con gli svizzeri, nella quale si è anche infortunato Nainggolan. Una squadra pesante quella in Svizzera: i giocatori potrebbero, però, aver pagato il carico di lavoro imposto da Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta - come spesso succede - si è tornati a parlare di acquisti per rinforzare la rosa, che pareva essere ...

Inter - Malcom in stand by - spunta un retroscena sulla cessione di Eder : L'Inter, dopo un mese di giugno che l'ha vista grande protagonista sul mercato con cinque acquisti e una serie di cessioni che hanno portato quarantacinque milioni di euro di plusvalenze e hanno permesso di chiudere il bilancio in pareggio, adesso sta vivendo una fase di stallo. La societa' nerazzurra sta studiando la strategia [VIDEO] ideale per regalare gli ultimi rinforzi al tecnico, Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro, infatti, ha ...

Vrsaljko all'Inter? / Ultime notizie : l'Atletico Madrid apre alla cessione dopo la finale dei Mondiali : Vrsaljko all'Inter? Ultime notizie: l'Atletico Madrid apre alla cessione del terzino dopo la finale del Mondiale 2018 che si giocherà domenica in Russia tra Croazia e Francia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Inter - Rafinha potrebbe tornare con la cessione di Vecino : In casa Inter continua a tener banco la speranza di vedere tornare a Milano il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. Il giocatore è tornato al Barcellona dopo sei mesi di prestito in cui è risultato fondamentale nella rincorsa della squadra nerazzurra per la qualificazione in Champions League, dopo ben sette anni di assenza. L'Inter ha preso Rafinha dal Barcellona a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni ...

L'Inter pensa alla cessione di Vecino al Chelsea (RUMORS) : L'Inter è stata molto attiva nella finestra di giugno di Calciomercato visto che ha chiuso il bilancio in pareggio realizzando cinquanta milioni di euro di plusvalenze con una serie di cessioni e senza sacrificare i big. In entrata, invece, sono stati ben cinque gli acquisti, con l'arrivo di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Come ammesso dal direttore sportivo, Piero Ausilio, arriveranno almeno ...

Inter - Rafinha può tornare con la cessione di Vecino (RUMORS) : L'Inter, dopo aver raggiunto l'obiettivo di chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, adesso si è presa una piccola pausa in attesa di chiudere gli altri tre colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ma c'è un giocatore su tutti che i tifosi nerazzurri vorrebbero rivedere a Milano: Rafinha Alcantara. Il fantasista brasiliano [VIDEO] è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra nerazzurra ...

Calciomercato Inter - ufficiale la cessione di Nagatomo al Galatasaray : ancora una partenza per il FFP : Il mercato in entrata e non solo, dopo l'arrivo di Radja Nainggolan e la chiusura dell'affare Politano l'Inter pensa anche alle uscite. Molto attiva la società nerazzurra, che continua a lavorare per ...

Cessione Milan – Commisso Interviene dopo la stangata UEFA - c’è ancora speranza : “voglio chiudere - ma ad una condizione” : dopo la notizia dell’esclusione dall’Europa League da parte dell’UEFA, Rocco Commisso, magnate interessato all’acquisizione del Milan è tornato a parlare della possibilità di rilevare la società da Yonghong Li Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha subito l’ennesimo schiaffo morale che rende il futuro rossonero davvero poco rassicurante. La società 7 volte Campione d’Europa si è vista, ironia della sorte, ...

Radja Nainggolan all’Inter/ Parla il Ninja : Spalletti mi ha voluto più di tutti. Cessione decisa dalla Roma : Radja Nainggolan all’Inter, Parla il Ninja: Spalletti mi ha voluto più di tutti. Cessione decisa dalla Roma, porterò sempre i giallorossi nel cuore...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:23:00 GMT)

Inter-Nainggolan - la Roma apre alla cessione : Inter-Nainggolan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Radja Nainggolan avrebbe confessato a degli amici la volontà della Roma di cederlo per far cassa. Potenziale cessione all’Inter, dove il Ninja incontrerebbe di nuovo Luciano Spalletti. APERTURA ALL’ADDIO La Roma, dopo l’acquisto di Cristante, e la potenziale conferma di Pellegrini, sarebbe pronta a dire ...

NBA – LeBron James vuota il sacco : “cessione Irving? È vero - sono Intervenuto personalmente. Ecco cosa ho fatto” : LeBron James ha ammesso di aver preso parte alle discussioni in merito alla cessione di Kyrie Irving: il numero 23 dei Cavs ha svelato di aver espresso pare contrario alla trade I Cleveland Cavaliers sono attualmente, per il quarto anno consecutivo, campioni della Eastern Conference e questa notte affronteranno i Golden State Warriors in gara-1 delle Finals NBA. Eppure la stagione dei Cavs non era partita sotto una buona stella. La trade che ha ...

