leggioggi

: #Inps: a settembre #quattordicesima per altri 48 mila - Agenzia_Ansa : #Inps: a settembre #quattordicesima per altri 48 mila - InfoFiscale : Quattordicesima per altri 48.000 pensionati a settembre: ecco chi la riceverà - LeggiOggi_it : Inps: a settembre in arrivo altre 48 mila quattordicesime... -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel mese di luglio l’ha pagato tre milioni e 280e ane liquiderà altri 48a favore di nuovi soggetti che hanno presentato in ritardo le dichiarazioni sui redditi. A comunicarlo è stato lo stesso Istituto di previdenza, spiegando che la registrazione dei redditi 2015 trasmessi dagli interessati oltre i termini stabiliti ha consentito di effettuare un’ulteriore lavorazione d’ufficio per attribuire la quattordicesima. Come ha ricordato l’, è stata attribuita d’ufficio, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio. Per le elaborazioni d’ufficio, come spiegato nella nota, sono utilizzati in automatico i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati presenti al momento della lavorazione. Per i ...