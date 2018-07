Inizia l' era Manley in Fca | Marchionne in gravi condizioni

Fca - Inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso nel futuro - dubbi sulle alleanze. Titoli pesanti in Borsa : LE REAZIONI IN Borsa: FCA / FERRARI / CNH / EXOR Politica e mercato si concentrano sulle vicende del Lingotto. Il vicepremier Luigi Di Maio dice che 'dobbiamo essere preoccupati' ma al tempo stesso ...

Fca - Inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso le scommesse per il futuro. Titoli pesanti : MILANO - Fiat Chrysler ricomincia in forte calo in Borsa dopo il fine settimana che ha portato all' uscita di scena di Sergio Marchionne , le cui gravissime condizioni di salute gli impediscono di ...

Fca - la nuova era è già Iniziata : Manley subito alla prova dei conti : C'è un'atmosfera diversa, Torino inizia la settimana come non accadeva da tempo. Nell'aria c'è un mix di tristezza e di apprensione. È infatti il primo lunedì dopo tanti anni che alla guida di Fca e ...

Milan - Inizia l’era Elliott : il comunicato del club ed accordo con Leonardo : Milan, prende il via l’era Elliott, ecco il comunicato del club. “A seguito del cambio di proprietà della scorsa settimana, con l’assunzione del controllo del club da parte di Elliott, il Milan ha eletto oggi un nuovo Consiglio d’Amministrazione (il “Consiglio”) nel corso dell’assemblea degli azionisti tenutasi oggi a Milano e che segna l’inizio di una nuova era per il club. Il nuovo consiglio è ...

