Inghilterra | acido in faccia a bimbo di 3 anni

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sabato scorso a Worcester, in, è avvenuto un fatto sconcertante: un bambino di soli 3è stato ferito intenzionalmente al volto con dell'. Il brutale gesto è avvenuto all'interno di un negozio, l'Home Bargains store, nella zona di Tallow Hill. Il bambino ha riportato gravi ustioni al volto e ad un braccio. Oggi è stato dimesso dall'ospedale, dove dovrà continuare a recarsi per sottoporsi alle cure per limitare i da lungo termine.La polizia ha arrestato 4 uomini con l'accusa di gravi lesioni personali, ma non è ancora riuscita a comprendere il movente di questo folle gesto. In manette è inizialmente finito un 39enne di Wolverhampton, mentre ieri sono stati arrestati altri 3 uomini (26, 25 e 22). Tutti sono sospettati di aver compiuto questo folle gesto, anche in concorso tra loro. I quattro sono stati individuati ed identificati grazie alle telecamere di ...