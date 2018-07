Incidenti stradali in calo - ma più morti : 11.28 Incidenti stradali in calo nel 2017, ma più vittime rispetto al 2016. Lo rileva il Rapporto Istat. Il numero dei morti è aumentato del 2,9%, dopo la flessione del 2016 e la battuta di arresto dei due anni precedenti. Comunque, rispetto al 2010 le vittime della strada diminuiscono del 17,9%. Nel 2017 si sono verificati 174.933 sinistri e le vittime sono state 3.378. Le prime tre cause d'Incidenti stradali sono la distrazione,il mancato ...

Incidenti stradali : nel 2017 più morti. Allarme per pedoni e motociclisti : I decessi aumentano del 2,9%, i sinistri calano dello 0,5%. Forte incremento di vittime fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Crescono i decessi su autostrade (+8%) ed extraurbane (+4,5%) e diminuiscono negli abitati dei grandi Comuni (-5,8%). In calo le multe per...

Incidenti stradali - il "caso Paolini" : quando un colpo di tosse uccide : Quello più complessivo della sicurezza stradale è un problema che la politica finge di non vedere. Non v'è giorno che non si conti una carneficina di morti, feriti, invalidi e danni per un ammontare ...

Incidenti stradali - al via FiancoAFianco" : Ed è per noi significativo questo dialogo tra il mondo sanitario e le assicurazioni, in particolare per garantire risposte efficaci ai bisogni di pazienti complessi e delle loro famiglie'.

Al fianco delle vittime di Incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone , con costi sociali elevatissimi. E l'...

Al fianco delle vittime di Incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone, con costi sociali elevatissimi. E l’obiettivo di una delle maggiori compagnie assicurative è stato quello di studiare e mettere in campo un nuovo modo, che mette al centro la persona, di assistere chi, a seguito di un sinistro, subisce ...

Incidenti stradali : scontro moto-bici - due morti nel Riminese : Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese proviene da NewsGo.

Incidenti stradali - il colpo di sonno e il cosiddetto "effetto culla" : da cosa è provocato : E' partito con questo primo fine settimana di luglio l'esodo estivo. In molti, ormai, hanno fatto delle "partenze intelligenti" un'abitudine virtuosa, non fosse che, viaggiando di notte, c'è un pericolo in più per chi sta alla guida: i colpi di sonno, che secondo l'Aci sono la causa di 7 Incidenti s

Infezioni ospedaliere - ogni anno 7mila morti : "Il doppio che per Incidenti stradali" : ogni anno nel nostro Paese circa settemila persone muoiono a causa delle Infezioni ospedaliere: il doppio che per gli incidenti stradali. Medici ed esperti del settore hanno lanciato l'allarme nel corso del forum nazionale...

