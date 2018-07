Incidente sull' A16 | un morto

Incidente sulle Api Sarentine morto Markus Stuppner : Un grave Incidente in montagna è avvenuto sulle Api Sarentine. Un alpinista altoatesino di 37 anni, Markus Stuppner, è caduto

Incidente frontale sulla Statale : muore una giovane mamma : Cristina Nardi sabato mattina era alla guida della sua Nissan Micra quando, sabato mattina, si è scontrata frontalmente con un Suv. La donna, una 34enne di Ladispoli, non c'è stato nulla da fare....

Incidente sulla Comiso Pedalino : 25enne trasferito a Palermo : Un 25enne di Comiso stato trasferito in elisoccorso in una struttura sanitaria di Palermo dopo un Incidente stradale avvenuto sulla Comiso Pedalino

INFERNO DI FUOCO SULLA A1 ROMA-NAPOLI : AUTISTA DI TIR MORTO CARBONIZZATO/ Ultime notizie video : l'Incidente : INFERNO sull’A1: AUTISTA MORTO CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Incidente nella notte sulla strada statale di Terra di Lavoro : auto travolge carabinieri in servizio - due morti e un ferito grave : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d'Arco, sulla strada statale 7 bis di Terra di Lavoro, mentre erano in corso degli...

GR : Incidente sulla A13 - San Bernardino chiuso diverse ore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente sulla A27 - schianto fra due auto nella notte : un morto carbonizzato : TREVISO - Tragico schianto fra due auto nella notte sulla A27. C'è stato un morto carbonizzato estratto dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare, ancora non sarebbe stata avvertita la ...

Tour de France : ancora Thomas sull’Alpe d’Huez - assurdo Incidente a Nibali : È successo di tutto nella tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France [VIDEO]. Dopo un coraggioso attacco da lontano di Kruijswijk la corsa si è decisa sui tornanti dell’Alpe d’Huez, dove Quintana è andato in crisi. Sull’accelerazione di Froome si è creato un imbuto tra tifosi e moto del to e Vincenzo Nibali è finito per terra. Gli altri uomini di classifica hanno rallentato, ma Bardet ha voluto continuare la sua corsa all’attacco non consentendo ...

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull'A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) - E' in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subi

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull’A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è iniziato nel primo pomeriggio è in atto la procedura di accertamento della morte, ...

