Incidente stradale a Treviso | sfiora una moto e cade | muore 31enne | tornava da un raduno

Udine - auto fuori strada : morto 36enne/ Ultime notizie - Incidente stradale autonomo : grave donna di 51 anni : Udine, grave incidente stradale autonomo nella notte: auto fuori strada per causa ignote, muore un uomo di 36 anni. grave la donna 51enne a bordo della stessa vettura.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:01:00 GMT)

Melendugno. Mattia Toscano morto in un Incidente stradale : Una giovane vita spezzata lungo la provinciale 297 Torre dell’Orso-Melendugno. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. La

Incidente stradale a Perugia - auto si ribalta - c'è un ferito - anche un cane coinvolto FOTO : Incidente stradale a Perugia, auto si ribalta, c'è un ferito, anche un cane coinvolto. Incidente stradale a Perugia. E' accaduto poco dopo la mezzanotte in via XX settembre. Due le auto coinvolte e ...

Incidente stradale - auto travolge un carabiniere ed una guardia giurata : morti : auto travolge due carabinieri ed una guardia giurata, due morti. Tragedia sulla Statale 7Bis, nei pressi dell'uscita di Pomigliano d'Arco. I militari, della Compagnia di Castello di Cisterna, erano ...

MATTEO BARBIERI - TROVATO MORTO IN DIRUPO 18ENNE SCOMPARSO/ Ultime notizie Roma : vittima di Incidente stradale? : MATTEO BARBIERI, TROVATO senza vita il giovane 18ENNE SCOMPARSO a Roma: il suo corpo TROVATO da un contadino in un fosso, accanto alla moto sulla quale viaggiava.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:15:00 GMT)

Marco Paolini - morta una delle due donne coinvolte nell’Incidente. L’attore dovrà rispondere di omicidio stradale : E’ morta alle ore 20 di giovedì sera Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita, assieme ad un amica, nel tamponamento sull’autostrada A4 causato dalla vettura guidata da Marco Paolini. La donna, 53 anni, era stata ricoverata in condizioni gravi nell’ospedale Borgo Trento di Verona. La commissione che doveva accertare la morte cerebrale si era riunita intorno alle 14. Sei ore dopo è arrivata la dichiarazione di morte. ...

Incidente stradale sulla Messina Catania : due morti : Incidente stradale sull'autostrada A18, la Messina Catania nei pressi di Roccalumera in provincia di Messina. Morto un 27enne e un 74enne.

Calabria - 24enne muore in un tragico Incidente stradale : Nella notte appena passata un grave incidente stradale [VIDEO] ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il sinistro si è verificato sulla famigerata statale 106, ormai tristemente nota come la strada della morte. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando è andato a scontrarsi contro un'autovettura cadendo rovinosamente a terra. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi, tra cui un'autovettura delle forze dell'ordine. Non ...

Calabria - muoiono un motociclista 32enne e un'intera famiglia per Incidente stradale : Nella giornata di oggi 16 luglio un giovane di 32 anni è deceduto dopo essersi scontrato con la propria moto contro un albero. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale sull'A1 ha causato il decesso di un'intera famiglia originaria del cosentino: entrambi i coniugi avevano 35anni, mentre il piccolo aveva solo 6 mesi. Calabria, giovane muore a causa di un incidente in moto Poche ore fa nella ...

Inter in ansia - Incidente stradale per giovane calciatore : è grave [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Inter in ansia per le condizioni di un giovane calciatore nerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto incidente stradale, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, il giovane è in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si ...

