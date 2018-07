Incendi | rogo nella Timpa di Acireale | fiamme vicino alle case

Incendi. Il Corpo Forestale indaga per il rogo di Arzana. Domato l'Incendio di San Priamo : Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, oltre ad avere il coordinamento della funzione di spegnimento degli interventi a terra e in volo nella lotta agli incendi boschivi, svolge anche attività ...

Rogo a Brunico : donna morta strangolata/ Ultime notizie : per l’autopsia non è morta a causa dell’Incendio : Rogo a Brunico: donna morta strangolata, Ultime notizie: per l’autopsia non è morta a causa dell’incendio, ma bensì a seguito di uno strangolamento con un cavo elettrico(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:04:00 GMT)

Incendi Sardegna - vasto rogo nel Sassarese : case minacciate dal fuoco : Un grosso Incendio è divampato nelle campagne tra Palmadula e l’Argentiera, nell’area rurale della Nurra di Sassari. Le fiamme lambiscono alcune abitazioni di campagna nella località La Pietraia. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Porto Torres. Non è possibile al momento sapere quanto sia vasta l’area interessata, né le cause che hanno scatenato il rogo. Ma data la presenza di vento e condizioni ...

Incendi Catanzaro : rogo di sterpaglie minaccia villette : Un Incendio di sterpaglie ha minacciato nella notte alcune villette a Catanzaro: le fiamme si sono velocemente propagate in direzione da via Paolo Orsi a via Marafioti dove si trova la sede del Comando Legione Carabinieri Calabria. Dieci unità dei vigili del fuoco, con quattro automezzi, hanno spento il rogo evitando danni agli edifici. L'articolo Incendi Catanzaro: rogo di sterpaglie minaccia villette sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Roma : rogo a Castel Fusano - bruciati 3mila m² : L’Incendio divampato ieri nella pineta di Castel Fusano a Ostia ha interessato un’area di 3mila metri quadri di vegetazione ed arbusti, una zona già devastata dal fuoco la scorsa estate. Il rogo si è sviluppato intorno alle 12:45. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dei Carabinieri Forestali in servizio all’interno della pineta e i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme con l’ausilio di ...

Incendi - rogo nella Pineta di Castel Fusano : Vigili del Fuoco al lavoro : Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nella Pineta di Castel Fusano (a Castel Porziano, all’altezza della pista ciclabile) per Incendio della macchia mediterranea. Sul posto due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione civile. L'articolo Incendi, rogo nella Pineta di Castel Fusano: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Palermo : rogo a Poggio Ridente - evacuate abitazioni : Un Incendio ha distrutto macchia mediterranea e alberi all’alba di oggi nella zona di Poggio Ridente, alla periferia di Palermo: sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e un Canadair nel tentativo di contenere le fiamme. In via precauzionale sono state evacuate delle abitazioni. L'articolo Incendi Palermo: rogo a Poggio Ridente, evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi - vasto rogo di sterpaglie a Roma : paura tra i residenti : Un vasto Incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio a ridosso di via di Boccea, altezza via Candelo, a Roma. Diversi residenti della zona per paura che le fiamme arrivassero alle loro case sono scesi in strada. Sul posto carabinieri della compagnia Cassia e vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Incendi, vasto rogo di sterpaglie a Roma: ...

Incendi : rogo nel Palermitano - in fumo macchia mediterranea : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - E' stato domato alle 13.30 l'Incendio divampato intorno alle 12 a Gangi, nel Palermitano. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno mandato in fumo un ettaro circa di macchia mediterranea in contrada Zappaiello. Sul posto sono giunti i carabinieri e personale d

Incendio in deposito ecoballe nel Napoletano. Di Maio : 'Ennesimo rogo tossico - basta scuse' : 'Anche oggi la mia gente è costretta a chiudere le finestre per l'Ennesimo rogo tossico nella Terra De Fuochi. Questa volta è andato in fiamme un deposito di plastica'. Lo scrive sulla sua pagina ...

Terribile rogo a San Vitaliano - Incendio di ecoballe. L'allarme : «Disastro ambientale» : SAN Vitaliano. Un vasto incendio per cause ancora da accertare si sta sviluppando a San Vitaliano, a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Fiamme altissime, un'enorme nube ...

Incendi : rogo di sterpaglie ad Ancona - spento dai Vigili del Fuoco : Un Incendio di sterpaglie è divampato in un’area di 400 metri quadrati vicino alla linea ferroviaria in zona Aspio tra Ancona e Camerano. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autopompa e un mezzo a quattro ruote motrici, che hanno spento le fiamme e bonificato l’area interessata dalle fiamme. Nell’Incendio nessuna persona e’ rimasta coinvolta o ferita. L'articolo Incendi: rogo di sterpaglie ad Ancona, ...

Napoli - Incendio in via Toledo : rogo a Palazzo Carafa di Maddaloni : Napoli, incendio in via Toledo: rogo a Palazzo Carafa di Maddaloni Fiamme all'ultimo piano dello storico edificio in centro città. Ad alimentare il propagarsi dell'incendio è stato il materiale che si trovava sul tetto e in un'antica mansarda, tra cui legno e polistirolo. Il rogo, divampato nella notte, è stato domato alle 5 di ...

Incendio Piemonte - rogo in una discarica di rifiuti : 12 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro : Un grosso Incendio è divampato in serata al punto ambiente Cidiu Servizi, impianto di trattamento rifiuti e discarica per rifiuti non pericolosi, al confine tra Pianezza e Druento, nella cintura ovest di Torino. I Vigili del Fuoco, con 12 squadre e l’ausilio dei mezzi di supporto e le autobotti, sono impegnati nel domare le fiamme. A quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, da un magazzino dove sono ...