Incendi | nuova allerta per alto rischio in Sardegna

Incendi : nuova allerta in Sardegna per alto rischio : La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in Sardegna per alto rischio di Incendi nella giornata di domenica 22 luglio. L’Isola, infatti, è al centro di una bolla di calore che persisterà nelle prossime ore, ma è anche in arrivo il vento di maestrale che aumenterà il pericolo per l’innesco di roghi. Il bollettino indica diverse località con il codice giallo (attenzione media), mentre in Gallura, Medio Campidano e ...