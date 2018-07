' in futuro il parlamento non sara' necessario | ecco perche' - davide casaleggio senza

'In futuro parlamento inutile' - è polemica sulle frasi di Casaleggio - : In un'intervista a La Verità, il figlio del fondatore del Movimento dice che "il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". Di Maio sposa la sua teoria: sta a noi dimostrare il ...

M5S - Casaleggio : "Il Parlamento potrebbe non servire più in futuro" : 15.30 - Le parole di Davide Casaleggio hanno fatto storcere qualche naso tra i politici che in Parlamento ci siedono anche oggi e che non sono affatto d'accordo con le previsione fatta nell'intervista pubblicata stamattina.Tra le fila del Partito Democratico è emerso Filippo Sensi, che ha affidato a Twitter il proprio pensiero e ha chiamato in causa il Presidente della Camera Roberto Fico:Non dispiacerebbe sul superamento del Parlamento e ...