In Francia non si ferma la polemica sul caso Benalla | il prefetto di Parigi denuncia il

"Condannata perché trasportavo migranti in Francia? Lo rifarei subito - per i bianchi quel confine non esiste" : Parla Francesca Peirotti, la cuneese a cui i giudici di Aix en Provence hanno inflitto 6 mesi: "Non sono una trafficante, penso solo che sia giusto aiutare persone in difficoltà"

"Condannata perché trasportavo migranti in Francia? Lo rifarei subito - quel confine non esiste" : Parla Francesca Peirotti, la cuneese a cui i giudici di Aix en Provence hanno inflitto 6 mesi: "Non sono una trafficante, penso solo che sia giusto aiutare persone in difficoltà"

Migranti - viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...

Francia - la crisi migratoria che Macron non vede : Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha affermato meno di un mese fa, nel pieno delle polemiche con il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, che in Europa ' non esiste, oggi, alcuna ...

Russia 2018 - i complimenti di Buffon alla Francia : 'Cinque finali in 20 anni non si fanno per caso' : 'complimenti Francia! 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso'. Il messaggio ai neo campioni del mondo è dell'ex capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon, 'francese d'adozionè, ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...

Russia 2018 - la Francia esulta con la Gioconda con la maglia della Nazionale. I tifosi italiani non perdonano : E c'è chi gode: 'Che bello! Hanno bisogno del genio italiano per affermare che sono campioni del mondo!'.

Francia-Croazia - Deschamps : 'Non abbiamo espresso un bel gioco - ma il titolo è meritato' : "È meraviglioso il fatto che ci sia un campione del mondo a 19 anni. Non avremo espresso un bel gioco, ma abbiamo tirato fuori grandi qualità dal punto di vista mentale. Poi abbiamo segnato quattro ...

La Francia non meritava di vincere. Ringrazi Griezmann : è da Pallone d'Oro : Tanto il Belgio, terzo, che la Francia, campione del mondo, avevano affrontato avversari più duri eliminandoli con merito. Mi resta il dubbio, insoluto, su che cosa avrebbe fatto l'Italia in caso di ...

Incredibile Salvini : sfottò alla Francia nonostante abbia vinto i Mondiali… : Matteo Salvini non ha perso occasione di prendere in giro il nemico Macron e la sua Francia, nonostante la vittoria dei Mondiali in Russia che ha seguito dal vivo Matteo Salvini non rinuncia allo sfottò verso i francesi nonostante la vittoria dei bleus ai mondiali di calcio. “Eccoli i veri campioni di oggi!”, twitta il ministro dell’interno postando una foto della staffetta 4X400 che ha vinto l’oro ai mondiali ...

Vince la Francia - ma la Croazia non è sconfitta : I francesi, invece, non hanno sbagliato nulla, o quasi, nella finale che li ha laureati campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia. Non la punizione che li porta in vantaggio al 18' ...

Pagelle Francia-Croazia 4-2 - Finale Mondiali 2018 : Mbappé incontenibile - Pogba si consacra. Non basta un super Perisic : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia La Francia è campione del mondo! I “galletti” schiantano la Croazia per 4-2 al termine di una Finale ricca di gol ed errori. Dopo un primo tempo nel quale la squadra di Deschamps passa due volte in vantaggio (prima con un autorete di Mandzukic, quindi con un calcio di rigore di Griezmann) tra il bellissimo gol di Perisic, nel secondo tempo succede di tutto. Pogba e Mbappè portano sul ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : il titolo mondiale nella staffetta mista è della Francia. Italia nona : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Amburgo, in Germania, oggi mette in palio il titolo mondiale nella staffetta mista. Abdica l’Australia, seconda, la vittoria va nettamente alla Francia. Terzo gradino del podio per gli USA, mentre l’Italia migliora il 15° posto dello scorso anno, classificandosi nona. La Francia chiude la prova in 1:20’06”, precedendo di ...

Immigrati a Francia e Malta - il merito non è di Giuseppe Conte ma di Enzo Moavero Milanesi : Cosa c'è dietro alla decisione di Malta e Francia di prendere 50 Immigrati a testa dei 450 in rada vicino a Lampedusa? Cosa c'è dietro alla decisione che ha spinto Giuseppe Conte ad esultare e ad ...