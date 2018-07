In città come nel far-west | i banditi assaltano la diligenza | pullman Flixbus depredato

città del futuro : come saranno : Immaginare la Città del futuro significa immaginare la società del futuro e la vita che faranno i nostri eredi. Costruire e mettere dei presupposti intelligenti e studiati, per la Città del futuro, vuol dire plasmarlo e dettare la direzione o per lo meno una idea di direzione che ad altri toccherà perseguire fino alla meta. La meta è il futuro, quindi il viaggio continua e generazione dopo generazione, a tutti noi tocca contribuire a quelle che ...

«Diagnosi col dna e caschi indistruttibili Ecco come cambierà la vita ai cittadini» : Al terzo posto troviamo tale Jennifer Selter, ignota a tutti nel mondo, ma famosa in rete per il suo fondoschiena. Una sua segnalazione costa 15mila dollari. In questa gara di signorine zero, ma ...

Zanzara tigre e Dengue : l'Emilia Romagna istruisce i cittadini su come difendersi : Febbre Dengue e morso da Zanzara tigre: due temi che rischiano di creare ingiustificata psicosi tra i cittadini, con gli ultimi casi rilevati in Italia (come a Firenze e Cesena) che potevano far correre il rischio che davvero potesse essere così, data la facile diffusione di allarmismi e preoccupazioni. La Regione Emilia Romagna, tuttavia, ha pensato bene di mettere in atto una campagna di sensibilizzazione e conoscenza del problema, placando i ...

Taser alle forze dell'ordine in undici città : "Come negli Usa" : Via libera ai Taser per le forze dell'ordine, firmato il decreto che dà il via alla sperimentazione della pistola elettrica. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, Torino...

Raggi : con tornelli senso civico e rispetto come in altre città del mondo : Raggi: stessi passeggeri paganti si arrabbiano con furbetti Roma – Di seguito quanto detto da Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Vorremmo semplicemente fare quello che si fa già in tutte le altre città del mondo. Un po’ di senso civico e un po’ di rispetto delle regole. Mi sembra che questa misura dei tornelli abbia già stabilito un confine, perché sono gli stessi passeggeri che hanno pagato il biglietto ad arrabbiarsi ...

#controcorrente : per il pasticcio Mirabilia a Fossano a rimetterci - come sempre - sono stati i cittadini : Domenica è tornata la gratuità degli spettacoli, ma ormai i "buoi erano scappati dalla stalla". Sul caos il Comune ha poche colpe, se non quella, soprattutto, di essersi fidato, quest'anno, di una ...

Come diventare inviati del Cittadino ai Mima con la migliore musica italiana #mima2018 : Un breve testo o un video per diventare inviati del Cittadino per un giorno: così potrete entrare gratis ai Mima, i Monza italian musica awards del 20 luglio all'autodromo. Scoprite Come fare. C'è un ...

Beppe Grillo : “Senato dei cittadini estratto a sorte”/ Come (non) potrebbe funzionare il ‘sorteggio’ M5s : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Famiglia Rodriguez - tutto il clan pronto a chiedere la cittadinanza : «Siamo italiani come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la Famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...

Cecilia Rodriguez e tutto il clan pronti a chiedere la cittadinanza italiana : «Come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...

Come in una favola : la principessa giapponese Ayako sposa un cittadino comune (e rinuncia al titolo nobiliare) : Come in una favola moderna: la principessa giapponese Ayako ha annunciato che sposerà un cittadino comune, Key Moriya, 32 anni. Una volta che si scambieranno le promesse, la giovane ventisettenne dovrà rinunciare al suo status reale. Ma non è la prima volta che una donna della casata giapponese prende una decisione così coraggiosa: qualche tempo fa la principessa Mako, la nipote più grande dell'imperatore ...

Di Maio : "Ecco come funzionerà il reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza del governo Conte ha un obiettivo ben preciso che non è certo quello di: dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore ...

Reddito di cittadinanza - come funzionano (male) i centri per l’impiego che Di Maio vuole rilanciare : Dal congresso della Uil il ministro del Lavoro Luigi Di Maio riaccende i riflettori sul Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e punto chiave del contratto di Governo. Un strumento legato a doppio filo con i centri per l’impiego, le oltre 500 strutture pubbliche di collocamento, sul quale l’Esecutivo vorrebbe investire oltre due miliardi di euro. Ma come funzionano queste strutture? Non bene. Le risposte arrivano ...

Reddito di cittadinanza - come funzionano (male) i centri per l’impiego che Di Maio vuole rilanciare : Dal congresso della Uil il ministro del Lavoro Luigi Di Maio riaccende i riflettori sul Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e punto chiave del contratto di Governo. Un strumento legato a doppio filo con i centri per l’impiego, le oltre 500 strutture pubbliche di collocamento, sul quale l’Esecutivo vorrebbe investire oltre due miliardi di euro. Ma come funzionano queste strutture? Non bene. Le risposte arrivano ...